Ellen Adarna, iniwan ni John Lloyd

BUNTIS na umano si Ellen Adarna. Sa ibang bansa nila nalaman ni John Lloyd Cruz na buntis na ang sexy star nang magpa-check up umano sa doktor ang huli dahil sa madalas na pagkahilo at pagsusuka. Delikado nga raw ang pagbubuntis ni Ellen kaya pinutol nila ang bakasyon at agad umuwi ng Pilipinas.

Sa burol ng namayapang dating foreign secretary Alberto Romulo unang nakita ang dalawa pagkatapos nilang mangibang bansa, at doon ay kapansin-pansin na umano ang kakaibang aura ng dating FHM babe.

Nangayayat ito, namumutla at sa unang pagkakataon ay nakabestida ito nang maluwag. Nagkaroon pa raw ng tuksuhan kung sino ang magiging sponsor sa nalalapit nilang kasal.

Mas lalong umugong ang pagdududang buntis si Ellen nang umayaw ito sa isang fashion show ng isang clothing brand na ginawa kamakailan lang.

Sa isang post sa social media, makikita si John Lloyd na nasa New York City, hindi kasama si Ellen dahil sa maselan nga ang pagbubuntis. Kailangan daw munang lumaki-laki ang bata sa sinapupunan para nakakapit na ito nang husto at saka pa lamang muling makapaglalakbay sa iba’t ibang lupalop si Adarna.

Kataka-takang tikom ang bibig ni Ellen tungkol dito. Ngunit nung mag-post sa kanyang Facebook page ang sinasabing tiyuhin niyang si Jay Sonza tungkol sa nalalapit na kasal ng dalawa na ibinalita umano sa kanya ng una, agad nitong itinanggi at pati ang beteranong broadcast/journalist na nagbubungkal na lang ng lupa sa kanyang farm ay itinatwa rin niyang kamag-anak niya.

Kung sakaling tesbun na nga si Ellen at si John Lloyd ang ama, ano ang mangyayari sa umiere pang mga endorsement ng aktor? Kapag tuluyan nang umatras ang mga ito at ang balon ng kayamanan ni JLC ay patuloy na nalilimas dahil hindi naman siya nagtatrabaho, puro gastos lang kanyang ginagawa, ano ang mangyayari sa future nila ng kanyang si Ellen baby?

CRISTINA DECENA, MALAYA NANG NAKAKALAKAD

Patay na ang taong sinasabing gustong magpapatay kay Cristina Decena. Namatay ito dahil sa sakit. Matatandaang kamuntik na magbuwis ng buhay si Cristina pati ang kanyang anak nang tambangan ng riding-in-tandem ang kanilang van at pinaulanan ng bala may dalawang taon na ang nakararaan. Nahuli ang isa sa bumaril sa kanila kaya nito naikanta kung sino ang mastermind.

Simula noon ay hindi na makalakad si Cristina sampu ng kanyang pamilya ng walang mga bodyguard.

Nang mamatay ang taong nag-utos na likidahin siya, lumutang rin ang isa pa nitong kasama at humihingi ng tawad sa kanya. Sa una ay ang hirap daw patawarin ang taong naging dahilan nang kamuntik na niyang kamatayan, subalit dahil kay Venus Raj na kanyang kaibigan, nakumbinsi siya nito na magpatawad. Si Venus din ang nagsama kay Cristina sa pagiging born again christian.

Naging tulay ang travel show nilang Business Flight sa GMA News para maging malapit na magkaibigan sila ni Venus.

Ang Business Flight ay muling nagbabalik sa ere tuwing Sabado ng umaga sa Channel 11 pa rin.

JENNYLYN MERCADO AT IBA PANG CELEBRITY MOMS, PRESENT SA UKAYAN NG GMA!

Since Christmas is just around the corner, simula na rin ang Kapuso Celebrity Ukay Ukay na talaga namang dinadagsa taun-taon sa Noel Bazaar.

Dinaluhan ng ilang bigating artista ng Kapuso Network ang ribbon-cutting nito sa World Trade Center Manila noong Nobyembre 16.

Balita pa namin ay triple pa ang saya dito dahil makikisaya ang Kapuso ultimate star na si Jennylyn Mercado para sa pagbebenta ng ilan niyang pre-loved items pati na rin ng kapwa niya Kapuso stars. Not only that, dapat ding abangan ang mga fashionable na damit, accessories, bags, at sapatos ng iba pang celebrity moms na sina Chynna Ortaleza, Yasmien Kurdi at LJ Reyes. Isa pang good news dito ay lahat ng proceeds na maiipon sa naturang event ay makakatulong sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation.

***

