“Faith-based approach” gagamitin sa mga adik

ISINULONG ng ilang mambabatas na subukan ang “faith-based approach” bilang alternatibong paraan ng pagsagip sa mga Pilipinong lulong sa ipinagbabawal na gamot.

Binanggit ni KABAYAN Party-list Congressman Ron Salo na subok at epektibo ang “faith-based approach” sa drug rehabilitation programs sa ibang bansa kaya hindi aniya masama kung susubukan ito ng pamahalaan.

Sinabi ng mambabatas na sa “faith-based approach” ay pangunahing ikinukunsidera ang relihiyon ng pasyente (drug addict) sa rehabilitasyon.

Tinukoy din ni Salon na may mga mga pag-aaral na bukod sa mga gamot, vitamins at food supplements gayundin ang recreational activities gaya ng sports ay malaking tulong upang agaran ang paggaling ng isang drug addict.

Ani Salo, ang ideyang ito ay ipinatutupad ng Faith Fellowship Ministries (FFM), isang American ‘megachurch’ na nakabase sa Sayreville, NJ, USA at ng Teen Challenge USA na may halos pitong dekada nang karanasan sa “faith-based approach.”

Base sa website ng Teen Challenge USA (www.teenchallengeusa.com) 80 porciento ng mga pasyenteng sumailalim sa “faith-based approach” ay gumaling mula sa drug addiction.

Si Salo ay personal na nakipag-ugnayan kina Rev. Ronald Constable at Pastor David Demola sa Estados Unidos upang makakuha ng kaalaman hinggil sa nabanggit na programa.

Ang FFM at Teen Challenge USA ay nagsabing handang makipagtulungan sa Department of Health (DOH), Dangerous Drugs Board (DDB), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), mga piling local government units, pati na sa chaplaincies ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para magbigay ng alternatibong solusyon sa pagsugpo sa iligal na droga.

“Batid kong ang DDB ay may ugnayan na sa ilang “faith-based organizations” batay sa National Anti-Drug Plan of Action (https://goo.gl/t6gkrA ) habang ang mga LGU ay mayroon namang (https://goo.gl/pYaaLN ) anti-drug abuse councils. Dahil mataas ang tiwala ni Pangulong Duterte sa DDB at sa mga ahensiyang sumusugpo sa ilegal na droga, mataas ang tiyansa ng ‘faith-based approach’ na magtagumpay,” ani Salo. MELIZA MALUNTAG