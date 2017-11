Fil-Am Jordan Clarkson bunuhat ang Lakers vs Suns

INANGAT ng Filipino-American player na si Jordan Clarkson ang panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Phoenix Suns, 100-93.

Mula sa bench, umiskor ng season high na 25 points si Clarkson sa loob lamang ng 26 minuto.

Ito’y sa kabila ng hindi pagpasok sa fourth quarter ng rookie point guard na si Lonzo Ball.

Kung maaalala, nitong nakaraang Linggo ay nagtala ng kanyang unang triple-double si Ball.

Ipinagmalaki naman ng Fil-Am ang kanilang panalo na malaking bagay sa pagtatapos ng kanilang road trip sa kartada na 6-8.

“I just came in there aggressive like I try to do every night,” ani Clarkson. “Score the ball for the same group and just win the game.”

Naging malaking tulong din sa pag-angat ng game ng Lakers ay sina Brook Lopez at Kentavious Caldwell-Pope na kapwa may tig-15 points.

Aminado naman ang LA head coach na si Luke Walton na muntik na niyang ipasok si Ball sa game pero hindi niya magawa dahil sa maganda naman ang ipinakitang laro nina Clarkson at isa pang reserve na si Corey Brewer.

Dalawang turnover lamang ang naitala ng Lakers sa buong fourth quarter habang umabot naman sa 14 ang kanilang kamalian sa nakalipas na tatlong quarters.

Sa kampo ng Suns, nanguna sa opensa si Devin Booker na may 36 ngunit ‘di sapat para manalo. BOBBY TICZON

