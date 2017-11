Hinanap si Alden sa affair ng Bench!

MARAMI ang naghahanap kay Alden Richards sa fashion show ng “Under The Stars” na kung saan ay nandoon si Maine Mendoza. Bakit daw wala si Alden?

Hindi pala siya pinayagan dahil may conflict ito sa ini-endorse ni Alden na apparel ng Boardwalk. Sa hair lang ang ini-endorse ni Alden sa kumpanya ni Ben Chan.

Anyway, inaabangan na ang “Magpakailanman” episode ni Alden Richards sa Nov. 25 na may titulong “Kwentong Marawi Sa Mata Ng Isang Sundalo.” Bahagi pa rin ito ng 5th anniversary special ng “Magpakailanman”.

Tatlong araw kinunan ito sa Baguio na kung saan ay kasama sina Ervic Vijandre, Roi Vinzon at Phytos Ramirez.

Update ni Alden, tuloy pa rin ang pelikulang gagawin nila ni Maine Mendoza pero wala pang exact date kung kailan iso-showing.

“Kami naman ni Maine naghihintay lang naman pero meron pa rin po ‘yan. Expect po nila next year,” bulalas ng Pambansang Bae.

Paano niya hina-handle ang mga bashing lalo na ‘pag hindi sila magkasama ni Maine sa isang project? Nandoong bantaan ang buhay niya at halos sirain na ang buong pagkatao niya?

“Nasanay na rin po ako kasi hindi natin maiiwasan na may mga negative people sa buhay naming dalawa ni Maine. Nasanay na rin po ako sa tagal. Tatlong taon na po ako bina-bash ng mga taong ito.

“Pero kumpara sa isang basher, meron po akong sampung supporters na nagdedepensa po sa akin, so, hindi na po ako naba-bother.

“Ultimo po family ko, eh, personal life ko ay talagang tinitira nila, so ako po naman hindi na po ako nagpapaapekto kasi ang masisira po ay ‘yung trabaho ko.

“Ako naman po kaya nandito ako sa show business para magkaroon ng inspirasyon, para magtrabaho para sa pamilya ko at saka para makagawa po ng mga role na exceptional,” deklara niya.

May pressure ba sa gusto ng Aldub Nation na magkatuluyan sila ni Maine?

“Wala naman pong pressure. Napag-uusapan nga po namin ‘yun ni Maine na …sa buhay po kasi as mga tao, parang libre ka naman gawin, eh…’yung mga bagay na dapat gawin so ini-enjoy lang namin. Masaya po kami ni Maine together,” sambit pa niya.

Usap-usapan ngayon ang pagkawala ni Luis Manzano bilang host sa pagbabalik ng Pilipinas Got Talent (Season 6).

Balitang sina Toni Gonzaga at Billy Crawford na raw ang hosts ng show.

Tiyak na mami-miss ng audience ang tandem nina Luis at Billy na swak ang batuhan nila ng mga jokes.

True ba na umiwas si Luis na makasama ang kanyang ex na si Angel Locsin?

Isa kasi si Angel sa mga judges ng PGT kasama sina Robin Padilla, Vice Ganda at Mr. Freddie Garcia

Baka nga naman uminit ulit ang isyu kina Angel at Jessy Mendiola kung magsama pa sa isang show si Luis at ang ex-girlfriend niya.

May isa pang isyu na kailangang sagutin si Luis na totoo bang pinagbawalan diumano siya ni Jessy na makatrabaho ulit si Angel?

Pakilinaw nga!

Kinunan ng reaksyon si Andre Yllana dahil magkakaroon siya ng bagong kapatid sa kanyang ama na si Jomari Yllana sa girlfriend nitong si Joy Reyes.

“Excited naman po Gusto ko rin po kasi mag-alaga ng bata. He!he!he! Mahilig po ako sa bata,” deklara ng bagong teen ambassador ng BNY clothing line.

Malaki na kasi ang kapatid niyang si Marthena (anak ng ina niyang si Aiko Melendez kay Martin Jickain). Dose anyos na ito at ayaw na niyang magpalambing.

“Nu’ng nakaraan nga po, niyayakap ko. ’Uy, ano ba?’. Ang tanda na ng kapatid ko,” kwento niya.

“Dati sabi ko kiss mo nga ako… ‘sige!’. Pero ngayon… ‘ayaw ko nga’. Nami-miss ko ‘yun,” sambit pa ni Andre.

Pero sey ni Andre close silang magkapatid.

Samantala, hindi pinalitan sina Joshua Garcia at Barbie Forteza bilang ambassadors ng BNY. Nadagdag ang “It Girl’ ng BNY na si Heaven Peralejo at si Andre Yllana bilang newest BNY Style Ambassador.

“I will try my best to advertise through social media posts,” bulalas ni Andre para maging effective brand ambassador.

Bumagay nga ang suot niyang BNY jacket, t-shirts at pants nu’ng makatsikahan namin.

“Nagkataon nga po na swak sa BNY ‘yung porma ko,” sey pa niya.

Marami ang nagulat, nagpiyesta at naglaway kay Rocco Nacino sa pagti-T-back niya sa isang fashion show ng isang clothing line.

Wala siyang kiyeme na nagpakita ng puwet. Gumawa siya talaga ng ingay. Napagtagumpayan naman niya na maging highlight ng fashion show dahil marami ang sumigaw sa kanya.

Siya na ang nagmana sa dating ginagawa nina Wendell Ramos at Jake Cuenca.

“Told you guys you’d be seeing a different Rocco tonight. Thank you for the roar guys! You all made my night,” post niya sa kanyang Instagram account.

Aminado ang Kapuso actor na kinabahan siya pero nakagawa siya ng history at unforgettable moment sa career niya.

Anyway, ganito rin ang hiling ng mga beki at girls sa ka-look alike ni Rocco sa White Bird Entertainment Bar, Roxas Vlvd., Baclaran, Parañaque City sa Nov 24. Dapat daw ay mas daring pa.

Kasabay nito ang birthday show ng manager si Carla para sa “Goddess In Concert’.

