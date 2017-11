Huwag pumunta ng Pilipinas kung hindi imbitado: Malakanyang kay UN Special rapporteur Callamard

PINAYUHAN ng Malakanyang si United Nations (UN) special rapporteur on extrajudicial killings Agnes Callamard na mas makabubuting huwag nang pumunta ng Pilipinas lalo pa’t hindi naman imbitado.

Ang pahayag na ito ni Presidential spokesperson Harry Roque ay susog na rin sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sasampalin niya si Callamard kapag itinuloy ang pag-i-imbestiga sa war on drugs ng pamahalaan.

“Now, my advice, don’t come to the Philippines when uninvited. I reiterate the position that the President should be taken seriously but not literally,” ani Sec. Roque.

Nauna nang nagpahayag ng pagkadisgusto si Pangulong Duterte kay Callamard nang dumating sa Pilipinas ang UN rapporteur noong Mayo habang ang ‘ terms’ ng opisyal na pagbisita nito sa Pilipinas ay nananatili pang pinag-uusapan.

“So what she did to come here despite the fact that negotiation was still pending was an act of bad faith,” anito.

Si Callamard ay nagsagawa ng unofficial visit sa Pilipinas noong Mayo dahil na rin sa imbitasyon ng Free Legal Assistance Group (FLAG) at nagsalita sa isang forum sa University of the Philippines. KRIS JOSE