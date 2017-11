BIGYAN natin ng daan na mailathala sa espasyong ito ang isang opinyon at komento ng isang kababayan natin kaugnay sa kanyang araw-araw na namamasid sa sistema ng ating bansa.

Anoman ang mababasa ninyo sa espasyong ito ay hindi po opinyon at komento ng Juan de Sabog dahil ito ay itinext lang sa atin ng isang masugid nating tagasubaybay.

Bilang patas at balanse na mamamahayag, heto at basahin natin ang nasabing komento at opinyon ni Juan dela Cruz.

“Impeachment na naman, bakit wala bang magawa ang Kongreso kundi ang mag-impeach? Ang daming problema ng bayan na dapat asikasuhin. Naiinis na ang taumbayan sa kawalan ng ginagawa ng Kongreso kundi mag-impeach at mag-imbestiga na may kasamang paninira.

“Bakit hindi ang korte ang siyang duminig ng mga reklamo at bakit pati ‘yung dapat na trabaho ng korte ay tinatrabaho ng Kongreso?

“Kayong mga honorable Congress members, magtrabaho naman kayo para sa bayan, huwag ninyong sinasayang lang ang pera ng bayan sa walang kabuluhan.

“Nonsense ang umiiral sa utak ninyo, members of Congress, mahiya kayo naman sa mga Filipinong nagpaupo sa inyo sa Kongreso.

Let the Sandiganbayan and other courts do their work to litigate complaints against public and government officials.

MAY SABWATAN

Ang nangyari sa Marawi ay kagagawan ng Maute-Isis. Hindi sana ito mangyari kung hindi nagpabaya ang mga organisasyon ng pamahalaan, partikular na ang AFP, PNP Intelleigence units sa lugar.

Ang kawawa rin dito ay ang ating mga AFP at PNP at mga sibilyan na nadamay at ang mismong Marawi City na nasira.

Malabo na mangyari ang giyera kung walang pahintulot ang mga nasa poder, kasama ang wealthy politicians at matataas na opisyal ng AFP-PNP.

May sabwatan talaga, may nakapasok na terorista sa loob ng pamahalaan. Sayang lang ang pera.

KAPURI-PURING PULIS

Speaking of PNP ay saluduhan natin sina SPO1 Ruel Antonio at PO2 John Paolo Magos ng Cavite Mobile Patrol na tumulong sa isa sa ating mga kasamahan na si Mary Ann Sapico na nanakawan ng bisikleta ng kanyang anak ng magnanakaw na kapitbahay nito.

Ang dalawang pulis na ‘yan ang naka-recover sa bisikletang ninakaw.

Mabuhay kayo, SPO1 Antonio at P02 Magos! Keep up the goodwork!!!! JUAN DE SABOG/JOHNNY MAGALONA