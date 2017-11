Jake Zyrus, OA sa bagong lapida sa Walk of Fame

MAY Charice Pempengco na, meron pa raw Jake Zyrus sa Walk of Fame Stars ng yumaong German Moreno? Sobra naman daw. Parang nawalan daw ng value ang parangal na ito sa mga artista dahil pwede palang magkamit ng dalawa ang iisang tao lamang.

Kung pagbabasehan nga naman ang nagawa sa industriya, eh, ano ba ang ang nai-contribute nitong si Zyrus? Unang-una bagong-bago pa lang siya sa larangang ito.

Malinaw daw na ang award na ito kay Jake ay hindi ibinase sa kanyang nagawa sa industriya o sa kanyang kasikatan dahil hindi nga siya kilala ng ibang tao lalo na ‘yong mga Pinoy na nasa abroad (kailan lang nag-concert siya sa Canda pero dahil hindi siya kilala, nilangaw daw) kundi kaartehan lamang para suportahan ang tranpormasyon niya sa kanyang pagkatao.

Idinugtong na lang daw sana sa naunang lapida (lapida raw oh, hahaha!) ni Charice Pempengco ang aka Jake Zyrus.

How true na may ilang artista raw ang ayaw na mailagay ang lapida nila sa walk of fame na na makikita sa Eastwood dahil hitsurang sumakabilang-buhay na raw sila. Mas ok raw kung tigbak na sila at saka ilagay ang namesung nila sa marmol na lapida na aapak-apakan ng mga tao. Susme!

TYRONE ONEZA, MAY KINUWESTYON SA PAGTULONG SA FANS

May mga nagtataka kung bakit grabe ang pagmamahal at pagsuportang binibigay ni Tyrone oneza sa kanyang fans/supporters. Hindi raw ba nagre-react ang sarili niyang pamilya dahil imbes na sa kanila mapunta ang libo-libong halaga ng Euro na ipinamumodmod sa Tyronenatics ito napupunta.

“Bakit daw mas priority ko ang Tyronenatics supporters kesa sa family ko? 1996 umalis ako ng Pilipinas at napadpad ako sa higit 30 countries. Lahat po ng kinita ko from 1996 up to 2015 ay sa family ko napunta,” bungad ni Tyrone.

“First, ako po ang nagpagawa (1999) ng lumang bahay namin sa Talim Island na naiwan ng aking ama. Sinikap kong maipagawa iyon dahil sa mahal kong nanay Bessie. Nasabi kasi niya na bago man lang daw siya mamatay ay makita niyang maganda ang bahay…and for 10 years labas-pasok ang nanay ko sa Heart Center QC. at isa ako sa nag-shoulder ng hospital bills,” pag-alala ng Balladeer ng Masa sa kanyang mahal na ina.

“Ako ang nagpaaral sa tatlo kong kapatid, si Raquel education graduate sa MLQU, si Ronald architect sa TIP at si Michael my younger brother ay UE naman under graduate dahil naputulan ng paa sa car accident but ipinadala ko sa abroad for 6 months hospitalization sa Hammad Hospital Doha Qatar at ipinakasal ko pa noong 2004 and I spent half a million para sa wedding.

Maging ang mga pamangkin daw niya ay pinag-aral niya. Ang iba ay nakatapos pero ‘yong iba ay nagloko sa pagaaral kaya nauwi sa wala ang kanyang sakripisyo.

“Kaya para malaman n’yo, inuna ko ang family ko. Kung iisa-isahin ko ang naging papel ko at pagmamahal sa pamilya ko, kamag-anak at kaibigan, at ang pagsuporta ko sa sa barangay namin sa Talim Island kung saan ako lumaki baka hindi tayo matapos sa kwento ko. Kailanman hindi ko pinabayaan na magutom ang sarili kong pamilya dahil higit ko silang mahal kesa sa sarili ko,” ani Tyrone na medyo may hinanakit sa kanyang kalooban dahil sa pagkuwestyon ng iba sa ginagawa niya ngayong pagtulong naman sa mga sumusuporta sa kanyang career na walang sawang nagsi-share ng mga awitin niya sa social media araw-araw.

“Natutuwa ako kaya tumutulong ako sa kanila. Priority ko ang Tyronenatics dahil sa nakikita kong suporta nila sa singing career ko na nonstop sharing ng mga songs ko na kaylan man hindi nagawa ng sarili kong pamilya. Wala namang pagkakaiba ang pagtulong sa ibang tao at sa pamilya. Parehong kinalulugod ‘yan ng Dios. Kaya doon sa nagpadala sa akin ng message, dapat inalam mo muna ang naging parte ko sa pamilya ko bago nagsalita.

“Ang huling bilin ng nanay ko bago siya nawala sa mundo, ipagpatuloy ko ang pagtulong sa ating kapwa at huwag mapapagod tumulong at ang biyaya ng Dios ay laging sumasaatin. Kaya salamat sa mga Tyronenatics na patuloy na nagmamahal sa akin. Handa ako na laging tumulong sa kanila sa abot ng aking makakaya. God bless you all!” pahayag pa ng mabait na balladeer singer.

KRIS BERNAL, NAGBIGAY-GALANG KAY ISABEL GRANADA

Kasama sa recent batch ng mga nabigyan ng Walk of Fame Stars ang namayapang aktres na si Isabel Granada. At noong Walk of Fame event nga, marami ang nagbigay pugay sa kanyang kontribyusyon sa industriya. Isa na rito ang Impostora actress na si Kris Bernal, na nag-alay ng bulaklak sa Walk of Fame star ni Isabel.

Ayon kay Kris, isang inspirasyon si Isabel sa mga kasabayan at mga sumunod sa kanya sa showbiz. Marami namang humanga kay Kris sa simple gesture niyang iyon at naniniwala silang malayo rin ang mararating niya dahil sa pagiging humble.

NADINE LUSTRE, UMAMING MAY BABY NGA!

Matagal-tagal na rin ang tsismis sa umano’y buntis si Nadine Lustre. Bale dalawang beses na lumutang ang chikang ito. Nitong nakaraang buwan ay naintriga na siyang tesbun sa boyfriend niyang si James Reid. Pinabulaanan nilang dalawa ang tungkol dito.

Nang mapabalitang na-bullseye ni John Lloyd Cruz si Ellen Adarna, muling lumutang ang isyung ito kay Nadine. Dinaan pa sa blind item

nasabing balita pero obvious namang ang huli ang tinutukoy.

Dahil sukol na si Nadine sa dalawang beses na sabi-sabing ito, wala na siyang ibang magagawa pa kundi ang sagutin ito para matapos na ang pamumulutan sa kanya.

“Ha? Wait lang, saan galing ‘yan?” gulat na tanong ni Nadine nang matanong ni Mario Dumaual. “No, I’m having a baby,” pabirong sabat naman ni James. At finally ay inamin na rin ni Nadine ang totoo, “Si James po ‘yun, ang baby ko.” Sus ginoo! Ang laki agad. Hehehe!

“Wala ‘yun. Sa’n ba galing ‘yun?” balik-tanong pa ni Nadine.

Muling magbabalik ang tambalan ng dalawa sa big screen sa pamamagitan ng bagong proyekto nila sa Viva Films na may tentative title na Five Years Later.

