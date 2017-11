KASONG PLUNDER KINA ROXAS, ABAYA AT IBA PA

MATAGAL nang hinihintay ng bayan ang tamang kaso laban sa mga matataas na opisyal ng nakaraang administrasyon ukol sa pinaggagagawa nilang kabalbalan ukol sa maintenance contract at pagbili ng bagon ng MRT-3.

Dalawang kaso ang naisampa laban sa mga opisyal: pandarambong, katiwalian at paglabag sa batas sa pagbili ng pamahalaan ng produkto at serbisyo.

Pandarambong ang inihaing kaso sa Office of the Ombudsman ukol sa P3.8-bilyong kontrata sa mantinansya at katiwalian at paglabag sa government procurement law naman ang para sa pagbili ng P3.8-bilyon ding 40 na bagon para sa MRT-3.

ROXAS, ABAYA

Sina dating Department of Transportation and Communications at Interior and Local Government Secretary Mar Roxas at dating DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya ang sinasabi ng Department of Transportation na pangunahing mandarambong, tiwali at lumabag government procurement law.

Isinama rin sa mga kaso sina dating Budget and Management secretary Florencio Abad, dating Finance Secretary Cesar Purisima, dating Energy Sec. Jericho Petilla, dating Science and Technology chief Mario Montejo, dating Defense Sec. Voltaire Gazmin, dating Public Works and Highways Sec. Rogelio Singson, at dating National Development and Economic Administration Sec. Arsenio Balicasan.

Kasama rin sina DOTC Undersecretaries Edwin Lopez, Rene Limcaoco at Catherine Gonzales at isang Marlo dela Cruz, bids and awards committee members at mga opisyal ng MRT3 maintenance contractor, Busan Universal Rail Inc. (BURI).

Halos ang mga nasabing opisyal ang kinasuhan din ng katiwalian at paglabag sa government procurement law nang bumili ang mga ito ng 40 na bagong Dalian ngunit hindi naman magamit.

Hindi naman isinama ng DOTr si dating Pangulong Benigno Aquino III dahil hindi umano siya miyembro ng gabinete.

P54-MILYON BUWAN-BUWAN

Ayon kay DOTr Undersecretary Reinier Yebra, binayaran nina Roxas, Abaya at kasamahan ng mga ito ang Busan Universal Rail, Inc. ng P54-milyon sa kabila ng kawalan o kakulangan ng serbisyo at produkto o spare parts mula sa BURI.

Ang nasabing masamang performance ng BURI ang pangunahing dahilan umano kung bakit nagkakaloko-loko na ang takbo ng MRT-3 mula sa pag-usok ng mga upuan at bagon hanggang sa pagkalas ng mga bagon sa isa’t isa.

Naging delikado sa buhay at ari-arian ang mga kasiraan ng nasabing tren at naging pasama nang pasama ang kalagayan nito habang dumaraan ang mga araw.

TATLONG KASO

Noong una, kasong katiwalian lamang ang naisampang kaso ng DOTr.

Kamakailan lang, pandarambong ang isinampang kaso ng Bayan Muna at iba pang militanteng grupo.

At kahapon nga, pandarambong na rin ang isinamang kasa sa grupo nina Roxas at Abaya.

Kung pakikinggang ang mga salita ni Pangulong Rodrigo Duterte, hangga’t maaari ay hindi ito magkakalkal ng nakaraan ng iba.

Ngunit ang kanyang mga opisyal na rin ang gumawa nito makaraang hindi na matiis ng taumbayan ang paghihirap sa palpak at delikadong serbisyo ng MRT-3 ngayon dahil nga sa pandarambong at katiwalian na nasa likod ng maintenance contract at pagbili ng mga bagon.

Ang mga bagon ay hindi akma sa riles ng tren at wala rin itong sistemang kompyuter na angkop sa kasalukuyang sistemang ginagamit ng MRT-3 kaya hindi magamit ang mga ito.

BUONG REHABILITASYON

Magandang balita ang paghahabol ng pamahalaan sa mga gumawa ng pera sa mga kontrata sa MRTY-3.

Inaasahang kung maging guilty ang mga ito, makukulong na sila, pagbabayarin pa sila ng halagang nakurakot nila, kasama ang iba pa gaya ng mga multa at danyos.

Pero isang magandang balita rin ang lumalabas: Nakalatag na umano ang kompletong rehabilitasyon ng MRT-3.

Papalitan ang mga sira-sirang o buong riles ng mga bago gaya ng ginawa sa LRT-1.

Aayusin nang husto ang mga bagon at maaaring magkaroon ng mga bagong bagon na may kumpletong gamit gaya ng mga makabagong kompuyuter at iba pa.

Kung gaano katagal ang rehabilitasyon ay wala pang nakaaalam.

Pero kung abutin man ‘yan ng kung ilang buwan, hindi bale na kung sa huli ay kapalit naman nito ang maayos, mabilis at ligtas na maramihang pagbibiyahe.

TUONG-TULONG

Malaki rin ang maiotutulong ng mga mamamayan sa nasabing mga usapin.

Kung mayroon silang alam at hawak na mga evidensya sa pandarambong, katiwalian at paglabag ng mga kinasuhan, aba, magpakita at maging witness sila.

Kung may ganito ring magaganap sa kasalukuyang, aba’y dapat din silang magreklamo sa mga kinauukulan.

Walang mag-aani ng maganda kundi ang bayang lumalahok sa mga pagkilos tungo sa pagbabago.

oOo

Anomang reaksyon o reklamo ay maaaring iparating sa 09228403333 o i-email sa bantiporda@yahoo.com. ULTIMATUM/BENNY ANTIPORDA

loading...