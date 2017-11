Kaya ‘di rumampa sa Under the Stars ng Bench si Adarna ay dahil tesbun daw!

BUNTIS nga ba talaga si Ellen Adarna? Naku? Talaga? Totoo? At ang daddy dearest nga na ay ang ang matinee idol at ang Star Magic dramatic actor on leave na si John Lloyd Cruz?

Totoo nga rin bang ang babaing Adarna pa mismo ang nagkumpirma na yes, oh, yes, this girl has not only turned into a woman but into a mother sa kanyang mga malalapit na kaibigan.

Ang ibong adarna ni Lloydie, matapang ang punlay, mabilis lumangoy, namuro, buo?

Totoo nga rin bang may kaselanan ang pagbubuntis ni Ellen?

Ang daming mga tanong, kailan kaya magsasalita ang magsing-irog at ipangangalandakan na “oo, hindi kami mga baog, nanay at tatay na kami?”

Kaya naman pala wa rampador alindog si Adarna sa katatapos lang na Under The Stars, kung totoo ngang she is a nanay na, mauunawaan nating lahat kung bakit hindi nga naman kainamang maglakad siya sa ramp in a bikini.

Well, of age na naman ang dalawa, pareho na yata silang thirty something at ang baby isang major, major blessing. If this is indeed true, tiyak na mas lalong titibay at titindi ang pagmamahalan nilang dalawa.

Lloydie is born under the astrological sign of Cancer, so ang pagiging maalaga at mapagmahal, comes in his territory, Ellen is indeed in more than capable loving hands.

If indeed JLC seem to act strange at was going against the “brand” John Lloyd Cruz his network created, kung one hundred percent ngang true ang chikang ito, this baby will bring him the calm and purpose that he has been missing.

At tila na-attract ni Adarna ang kanyang wish, di ba may may chika dati na gustong-gusto na niyang maging mother of a child, o ayan na. Wish granted. Ang saya-saya di ba?

May chance kayang sa Europe made ang baby dearest nila dahil nga nito lamang Oktubre, fly ang you and me against lovers para sa much needed rest and creation.

Hindi ba nga’t may dramara itong si Lloydie na na mag-leave of absence muna mula sa kanyang showbiz career. Totoo nga bang tapos na ang kontrata ni JLC sa ka-Dos at parang may pagdadalawa, tatlo o sangrekwang pag-iisip ito kung gusto niya pa bang maging Kapamilya and remain as this near perfect brand that is John Lloyd Cruz?

Tila si Ellen ang come on baby, light my fire niya dahil with the Adarna girl, he has become freer, naughtier and wilder even. Si Ellen na nga ba ang burning flame ni Cruz?

Kung totoo nga ang balitang ito, may epekto ba ang pagiging tatay ni John Lloyd Cruz sa kanyang karera? Sa kanyang endorsements? Ano na ang mangyayari sa kanyang “brand” na the man you want to introduce to your nanay as your responsible and romantic future husband?

Haharap ba sila sa publiko soon to share the good news to the public or mas gugustuhin nilang manahimik muna lalo na nga’t kung totoong maselan ang pagbubuntis ni Ellen, the less pressure and stress that she has, the better for her and the baby. Dapat munang palakasin at patibayin physically at emotionally ang mag-ina, and JLC as well.

At dalawang tanong of national importance, ano kaya ang reaksyon ni Baste Durerte sa chikang ito lalo na nga’t minsan ay naging maging malapit sila ni Ellen? Ano naman kaya ang hugot ni Angelica Panganiban sa pangyayari, lalo ba nga’t siya ang huling dalagang minahal ni John Lloyd Cruz?

Well, well, well, ano pa nga ba blooming kundi good luck and congratulations, John Lloyd Cruz and Ellen Adarna. Love indeed makes the world go round and round. AS IF/ALWIN IGNACIO

