Kritiko, dapat mag-isip sa matatag na liderato ni PRRD

KUNG pagbabasehan ang katatapos na ASEAN Summit, makikita kung gaano katatag ang liderato ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Sinabi ni Davao Rep. Karlo Nograles, chairman ng House Appropriations Committee, sana ay maging sapat ito upang itigil na ng mga kritiko ang pagtuligsa sa administrasyong Duterte.

“No longer should critics keep questioning the President’s state of health or make up stories of serious ailments. In reality he is far from the sickly senior man that they have portrayed him to be,” ani Nograles.

Binigyang-diin pa ng mambabatas na dapat maging patas ang mga kritiko ng pangulo na kung pinalaki at pinatulan nila ang isyu ukol sa migraine ng pangulo at pamamahinga nito sa Davao, dapat ay kinilala rin nila ang maayos na pamumuno ni Duterte sa katatapos na ASEAN summit na naging masigasig sa pagdalo sa lahat ng nakatakdang pagpupulong.

Si Duterte ang nahirang na 2017 ASEAN chairman.

“The President, as 2017 ASEAN chairman, presided over nearly every high-level meeting during the course of the Summit. And these were done with almost no rest in between. Aside from this, he also found time to have formal and informal talks with his fellow heads of state, most notably United States President Donald Trump,” sinabi pa ni Nograles.

Bukod pa aniya rito, bago ang summit ay bumiyahe pa ang pangulo sa Japan para sa state visit at Vietnam para naman sa APEC Summit kahit sa edad na 72 ay kinaya ng presidente ang sunud-sunod na meeting. MELIZA MALUNTAG

loading...