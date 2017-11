LeBron kumana ng 57 pts. sa panalo vs Wizards

SA pamamagitan ng 57 points ng Cleveland Cavaliers frontman na si LeBron James, nilampaso nila ang Washington Wizards sa 2017-2018 NBA season sa iskor na 130-122.

Mula first hanggang third quarter, hindi na nagpatinag ang Cavs (4-5) na gutom makabawi matapos ang limang magkakasunod na pagtalo nito.

Nag-ambag naman ng 20 points si Derrick Rose, at Jae Crowder na may 17 na puntos.

Sa panig ng Wizards (4-4), tila nasayang lamang ang 36 points ni Bradley Beal pati na rin ang tig-15 puntos nina Otto Porter at Marcin Gortat.

Samantala, itinuturing na bagong mark sa career ni James ang nasabing laban matapos nitong lampasan ang 29,000 career point record, bilang ika-pitong NBA player na nakagawa nito sa kasaysayan ng naturang liga.

Patuloy naman ang pag-arangkada sa court ang Houston Rockets matapos tisurin ang Atlanta Hawks, 119-104.

Muling nagningning si James Harden na umalagwa ng 29 puntos bilang kampanya ng Rockets para sa ikapitong panalo.

Hindi naman nabigo ang Houston star dahil na din sa suporta ng teammates na sina Eric Gordon na may 20 points, at Trevor Ariza at Clint Capela na may tig-12 puntos.

Parehong 16 points naman ang binato nina Taurean Prince at Dennis Schroder ng Hawks

May 7-3 win-loss record ang Rockets, habang 1-8 naman sa Atlanta Hawks. BOBBY TICZON

