Libreng tuition, simula na ngayong 2nd semester

ALINSUNOD sa itinakda ng Republic Act 10931 or Universal Access to Quality Tertiary Education Act, sisimulan nang ipatupad ang libreng matrikula sa lahat ng State and Colleges (SUCs) sa buong bansa, ayon kay Sen. Bam Aquino kahapon.

Sa isang panayam sa radyo, ibinalita ni Aquino na hindi na maniningil ng tuition fees at miscellaneous expenses ang 112 SUCs mula sa mga estudyante ngayong semester.

Bago rito, sinabi ng pamahalaan na ipatutupad ang batas simula sa school year 2018-2019.

Ayon kay Sen. Bam, ipinarating sa kanya ng Commission on Higher Education (CHED) na wala nang kokolektahing tuition at miscellaneous fees mula sa mga estudyante ngayong semester.

“Kahapon, kinumpirma ko na implemented na po ito this second semester. So lahat ng mag-e-enrol this second semester, dapat wala nang kinokolektang tuition at miscellaneous expenses,” wika ni Sen. Bam, principal sponsor at co-author ng RA 10931.

“Iyong mga staff natin at mga partners sa iba’t ibang lugar, tinitingnan na ang mga SUCs kung wala silang kokolektahing tuition at miscellaneous expenses,” dagdag ni Sen. Bam.

Sinabi ni Sen. Bam na naglaan ang mga mambabatas ng P40-bilyong sa 2018 national budget para sa pagpapatupad ng RA 10931 para sa school year 2018-19.

Samantala, hinikayat ni Sen. Bam ang mga estudyante na hindi nakatapos ng kurso sa kolehiyo na magtanong sa mga SUCs kung maaari silang bumalik sa tapusin ang kanilang pag-aaral.

“Natutuwa kami dahil ang batas na ito ay hindi lang para sa kasalukuyang naka-enroll pero sa mga nag-drop-out dahil pwede nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral nang libre,” wika ni Sen. Bam.

Sa batas na ito, mabibigyan ang mga estudyante ng libreng edukasyon sa state universities and colleges (SUCs), local universities and colleges (LUCs) at vocational schools ng TESDA. Maliban sa tuition, sagot na rin ng pamahalaan ang miscellaneous at iba pang bayarin. ERNIE REYES

