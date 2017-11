Lumitaw ang pagka-bobo!

BASAG ang isang basher ni Kris Aquino na lumitaw ang pagkabobo sa social media.

“Balitang tatakbo raw sa senate dis coming 2019 election at mag-file ka raw ng ITR april 15, 2018..is that true?” say ng basher.

Agad naman itong sinagot ni Kris ng, “Regardless of your negativity I need to still find the patience to patiently reply to you. I (or to be more precise my accountants) have been FILING my ITR (in other words paying my taxes) since I started earning income when I was 15-years old. I am now 46, so that means I have been paying my taxes as a RESPONSIBLE Filipino for 31 years. Well meaning ito – mag-research muna bago mag-comment para ‘wag magmukhang clueless.”

Ang feeling yata ng basher ay ang pag-file ni Kris ng ITR ay parang pag-file niya rin ng kanyang candidacy.

With that, bash ang inabot ng bobong basher.

“Para sa mga boplaks ITR means income tax return…ang shushonga!!!! Sayang lang ginastos na pangtuition ng mga magulang nyo sa inyo. Kaloka!!!”

“Grabe ang daming shonga! Mag-aral kayo para hindi kayo masupalpal ni Kris!”

“Kalowka!! HINDI ALAM NI BASHER ANG ITR!! Lolololol!”

“Just goes to show na shungang basher na nga, ‘di pa taxpayer?? The nerve!”

“Pwede namang maging mangmang pero magalang pero kung wala ka na ngang alam at marami ka pang kuda eh nakakairita na talaga! Parang these bashers wala ng ginawa kundi mag post ng negativity sa socmed pero walang mga laman talaga ang mga utak eh!”

***

At 27, wala pang balak magpakasal itong si Rhian Ramos.

“Wala pa ako roon, eh. I spent my childhood kasi na nagmamadali to grow up tapos now that I’ve grown up ay gusto ko lang umatras. Ini-enjoy ko lang talaga kung ano ang relationship namin ngayon. I don’t see naman any problem with the way it is,” say ni Rhian sa prsscon ng Fallback na pinagbibidahan nila ni Zanjoe Marudo.

So, hindi niya feel na mag-join sa bandwagon ng mga artistang ikinasal at ikakasal na?

“‘Yun nga, eh, kasi lahat ng friend ko na-engage na, actually most of them nakasal na. si Max (Collins) ikakasal na in December. Hindi ko naman masasabi na hindi siya nag-cross sa mind ko kasi kahit paano naman, because it is happening and we attended the weddings together pa, so maiisip ko rin na what would it be like kung ako rin. Pero, hindi rin talaga ako nagmamadali, eh. At saka wala pa akong feeling na I’m running out of time,” say pa niya.

Pero napag-uusapan na ba nila ng boyfriend niyang si Jason Choachuy na magpakasal na in the future?

“‘Pag nag-a-atend kami ng kasal parang we’ll make comments siguro ng ayos. So far, ‘yung tono ganito, ‘’pag ako nagpakasal, ganito.’ Ganoon. It’s not really parang, ‘hoy, ‘pag tayo (ikinasal) ganito, ha,’” chika ng aktres.

“Before kasi ang goal ko is 35. Hindi bumababa ‘yung number all these years. Ever since I was 15, this is the plan. Hindi pa rin nagbabago ang number,” dagdag pa niya. UNCUT/ALEX BROSAS

