MAGING LIGTAS NGAYONG HOLIDAY SEASON

MGA kaibigan, parating na naman ang holiday season! Muli akong nagagalak na magkaroon ng pagkakataong makapagbahagi sa inyo ng safety tips at mga importanteng paalala.

Tradisyon nating mga Filipino ang magkabit ng mga palamuti at dekorasyon sa ating mga tahanan tulad ng Christmas tree, Christmas lights at mga parol.

Alam naman natin nakaramihan sa mga ito ay gumagamit ng kuryente at maaaring mag-umpisa ng sunog kung gagamitin sa maling paraan.

Batay sa estatistika ng Bureau of Fire Protection noong 2016, 28.37% sa mga naitalang insidente ng sunog ay nagmula sa electrical fire.

Ano ba ang mga paraan upang maiwasan ang mga ganitong insidente ngayong holiday season?

Una, tiyakin na ang bibilhing Christmas lights ay may marka ng Philippine Standards o Import Commodity Clearance.

Huwag na gumamit ng ordinary lights, mag-LED na. Mas mahal bilhin pero mas safe kasi hindi umiinit at mas tipid gamitin kahit mas mababa ang wattage, mas maliwanag na at mas nagtatagal pa.

May dalawang klase ng Christmas lights, indoor at outdoor. Gamitin ang tamang klase na naangkop sa lugar na pagkakabitan. Kung walang nakasaad na marka sa lalagyan, magtanong kung anong klase ang inyong binibili.

Inspeksyuning maigi ang Christmas lights o ano mang dekorasyon na gumagamit ng kuryente lalo na kung ito ay luma na o galing sa taguan.

Siguraduhin na walang sira ang mga saksakan at kurdon. Iwasan din ang loose connections dahil ito ay pwedeng pagmulan ng spark o pag-init ng mga piyesa na maaring magsimula ng sunog lalo na kung ito ay malapit sa madaling masunog na materyales.

Para makaiwas sa disgrasya, hanggang tatlong strands lang ng christmas lights ang dapat pagdugtungin.

Kung kailangan na mas marami pa, mas ligtas kung gagamit ng power strip dahil ito ay may fuse at mas makapal na wires.

Hindi rin inirerekomenda ang paggamit ng mga ito nang magdamag para maiwasang mag-overheat ang mga kable lalo na sa oras na walang nakabantay.

Para sigurado, kumonsulta sa registered master electrician o electrical engineers.

Dahil karamihan sa atin ay nagbabakasyon sa probinsiya o ibang bayan, nararapat na bago bumiyahe ay siguraduhing nakabunot sa saksakan ang lahat ng appliances, step-down transformer (220V to 110V) at Christmas lights.

Kung may gas stove naman, siguraduhing nakasara ang tangke upang maiwasan ang anomang dagdag-aksidente na maaaring pagmulan ng sunog.

Kapag nasigurado mo na ang kaligtasan ng iyong tahanan, siguraduhin din ang kaligtasan ng sarili at pamilya kung bibiyahe nang malayo.

Tandaan ang salitang BEWAGONS na maaaring gamitin bilang check-list ng inyong sasakyan bago umalis. Ang B ay para sa Brakes o preno: Siguruhing sapat ang brake fluid ng sasakyan mo at hindi pudpod ang brake pads. Ang E ay para sa Electrical: I-check kung mahigpit ang pagkakakabit at walang umido ang mga terminal ng baterya. W para sa Water: Alamin kung sapat ang tubig ng radiator at windshield washer. Ang A naman ay para sa Air: Siguraduhing sapat ang air pressure ng mga gulong pati ang spare tire.Ang G ay para sa gas: Tiyakin na sapat ang gas na nakakarga para sa distansya ng iyong biyahe. Ang O ay para sa Oil: Dapat tamaang level ng langis sa makina. Ang N ay para sa Noise: I-check kung may kakaibang tunog ang sasakyan at ipatingin sa mekaniko. At ang S ay para sa Steering wheel: alamin kung may problema sa manibela o hindi sapat ang steering fluid.

Nais ko tin magbahagi ng ilang driving tips para sa inyong kaligtasan.

Una sa lahat, siguraduhin na sapat ang tulog at kumain nang wasto bago bumiyahe para maging alerto sa daan at planuhing maigi ang biyahe.

Sumunod sa speed limits, ugaliing gumamit ng signal lights bago lumipat ng linya o lumiko.

Iwasan ang mga distraction sa pagmamaneho tulad ng paggamit ng cellphone, pagkain at panonood habang nagmamaneho nang maibigay ang buong atensyon sa kapaligiran.

Kung kinakailangan gawin ang mga nabanggit, tumabi sa ligtas parte ng daan nang makaiwas sa anumang aksidente.

Sa mahahaba at malalayong biyahe, mas makabubuti na may kasamang gising lalo na kung gabi ang biyahe. At kung bibiyahe nang malayo, siguraduhing may karelyebo.

Nais kong magpasalamat sa lahat mga lumahok sa 2017 Kuryenteng Ligtas Awards. Binabati ko ang lahat ng mga nanalo.

Sila ay binigyan ng parangal noong ika-17 ng Nobyembre sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Phils. National Convention na ginawa sa SMX.

Binabati ko ang Wyeth Philippines Inc. at Nexperia Philippines Inc. sa pagpanalo sa industrial category, ang Hotel Jen sa commercial category, ang Rohm & Haas Philippines, Inc. para sa small industrial category, ang lungsod ng Marikina para sa local government unit – city category, ang munisipalidad ng Carmona, Cavite para sa local government unit – municipality category at Kalayaan National Highschool para naman sa special citation. Sila ay magsisilbing ehemplo dahil sa kanilang magagandang programa sa electrical safety na dapat tularan.

Nais ko ring magpasalamat sa lahat ng aming mga partner, sa Department of Energy na pinangungunahan ni Usec. Felix William B. Fuentebella at Engr. Verdick D. Idanan, sa PRC Board of Electrical Engineering na pinangunugnahan ni Hon. Francis V. Mapile at Hon. Jaime V. Mendoza, sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Phils. sa pangunguna ni Engr. Joebe B. Panghilason at Engr. Hipolito A. Leoncio, sa Deputy Executive Director ng DOLE Occupational Safety and Health Center na si Engr. Jose Maria S. Batino, sa BFP representative na si Capt. Anthony R. Arroyo, kay Engr. Ernesto Cabral mula sa Vantage Energy Solutions and Management Inc, kay Dr. Allan Nerves ng University of the Philippines at sa mga bumubuo ng steering committee na kasamahan ko sa Meralco na sina Engr. Jerry B. Lao, Engr. Redel M. Domingo, Engr. Eugene F. Araullo at sa Meralco Power Academy.