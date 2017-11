Mga kongresista, hati sa pagbalik sa PNP ng war on drugs

SUPORTADO ni Ako Bicol Rep. Alfredo Garbin na ibalik sa Philippine National Police (PNP) ang trabaho sa war on drugs ng Duterte Administration sa katwirang mandato ng kapulisan na protektahan ang buhay at kaligtasan ng taumbayan.

Ani Garbin, hindi kaya ng Philippine Drug Enforcement Agency(PDEA) na solong akuin ang malawakang drug campaign dahil kulang ito sa tauhan at kagamitan habang ang PNP ay may sapat na enforcers na may expertise sa drug operations.

Tutol naman dito si Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago, giit ng mambabatas ang PNP ang siyang talagang hitman ng Duterte Administration kaya hindi na nakakapagtaka na ibalik muli sa PNP ang drug war.

Nagbabala si Elago na balik muli ang patayan sa laban kontra droga.

Sabi naman ni Akbayan Rep. Tom Villarin na asahan na ang madugong Christmas dahil tuloy ang istilo ng PNP na patayin ang mga sangkot sa illegal drugs.

“The PNP’s return at the helm of the drug war would be a return to a reign of error and terror at yuletide. Instead of a joyous Christmas, there will be mourning and wailing among the poor who are the targets of the drug war.it would exacerbate an already messy campaign, further erode the rule of law, and institutionalise violence to solve the drug problem,” pahayag ni Villarin. GAIL MENDOZA