Military vs ASG, 6 na sundalo dedo, 4 sugatan

SUMIRIT pa sa anim ang bilang ng mga sundalong namatay sa kanilang pakikipag-sagupaan laban sa mga miyembro ng Abu Sayyaf Group (ASG) sa Brgy. Upper Cabengbeng, Sumisip, Basilan.

Ito ang malungkot na pagkukumpirma mismo ni Western Mindanao Command (WestMinCom) Commander Lt. Gen. Carlito G. Galvez, Jr., na nadahdahan pa sa anim ang nalagas na sundalo.

Maliban sa mga namatay, may apat na iba pang sundalo ang nasugatan sa matinding bakbakan.

Ayon kay Galvez, dakong 12:41 kahapon (Miyerkules) nang maka-engkuwentro ng tropa ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army ang grupo ng mga bandido na pinangungunahan umano nina Siar Alhamsirol at Parong Tedi.

Ang matinding sagupaan ay umabot sa halos apat na oras at pinaniniwalaang marami rin ang namatay at nasugatan sa panig ng ASG.

“We are sad to report the death of six of your soldiers during the encounter yesterday in Basilan. As we mourn, combat operations against the bandits will be intensified with our intelligence operations and sustained campaign to defeat the remaining terrorists. Rest assured that this will not stop us from crushing the enemies of the state,” pahayag ni Galvez.

Aminado naman si Joint Task Force Basilan Commander] Col. Juvymax Uy, na matindi ang naging kalaban ng kanilang tropa dahil tumulong ang ibang grupo ng lawless element sa lugar na mga kaanak at mga sympathizers ng teroristang grupo.

“As they edged towards the circumferential road, operating troops were met with heavy fire by lawless elements believed to be relatives and sympathizers of the Abu Sayyaf bandits,” ang pahayag ni Uy.

Inihayag ni Uy na dinala na sa Zamboanga City ang anim na cadaver ng mga sundalo na ang dalawa rito ay kinuha na agad ng kanilang pamilya habang ang apat ay nananatili na sa pribadong punerarya sa lungsod.

Ang apat na sugatan naman ay ginagamot sa Camp Navarro General Hospital sa WestMinCom at sa pribadong ospital sa Zamboanga City.

Nag-reinforce na ang tropa ng 64th and 68th Infantry Battalion sa patuloy na pursuit operation laban sa mga tumatakas na armadong grupo. BOBBY TICZON

