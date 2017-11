MOA DIGITALLY SMART AND SAFE

NILAGDAAN nina Navotas City Mayor John Rey Tiangco at Dennis Uy, Presidente at Chief Executive Officer ng Converge, ang Memorandum of Agreement (MOA) na layuning isulong ang bisyon na maging digitally-smart and safe city ang lungsod. Maglalagay ang Converge ng kumpletong fiber optic cable (FOC) system sa lungsod kasama na ang underground at aerial na paglalatag ng kable, pagtatayo ng backbone o central information hub, distribusyon ng fiber optic cables sa mga kabahayan at establisyimento, at pagtatayo ng mga poste para rito. JOJO RABULAN

