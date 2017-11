MRT-3 tumirik sa Santolan

ILANG oras lamang matapos ianunsyo na reliable o maasahanan pa rin ang Metro Rail Transit, muli namang nagkaaberya ang operasyon ng Metro Rail Transit (MRT) 3 kaninang Biyernes ng umaga.

Sa tweet ng Department of Transportation-Metro Rail Transit, ang pagtirik at pagpapababa sa mga pasahero ay naganap dakong 9:04 a.m. sa Santolan station southbound. Ang sanhi ng pagtigil ay technical problem.

Ang insidente ay nasa Category 2 na ang ibig-sabihin ay ang naapektuhang tren ay inalis nang walang kapalit.

Humingi ulit ang MRT management ng ‘sorry’ sa idinulot nitong perwisyo na sanhi ng insidente.

Matatandaang ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang sabihin ni Department of Transportation (DOTr) Usec. for Rails Cesar Chavez na ang MRT3 ay matibay at maasahan pa.

“Sa ngayon ang tingin namin—at ito ay matindi namang pagsusuri—reliable pa rin ‘yung tren kahit may mga pagkukulang ito,” pahayag nito. BOBBY TICZON

loading...