Nagulat sa kamatayan ng athletic na si Isabel Granada!

HAPPY si Alessandra de Rossi dahil napanood ng kanyang inang si Nenita Schiavone ang bago niyang pelikula na “12” under Viva Films. Dumalo siya sa special screening nito sa UP Cine Adarna.

Ilang taon din na hindi sila nagkikita ng kanyang ina dahil ngayon lang umuwi galing ng Italy.

Tinanong din si Alex kung hindi ba siya kinukulit ng mommy niya kung kelan siya mag-aasawa.

“Lagi naman siyang ganyan, 18 pa lang ako, “Hoy, mag-asawa ka na, mag-asawa ka na,” because alam niya na mag-isa ako sa bahay, so, siyempre, wala naman sigurong magulang na gustong ganu’n gusto nila, may mag-aalaga sa anak nila,” pakli ni Alex.

Pero tinatawanan lang daw ng aktres ang mommy niya.

“Pag trip ko na,” tugon niya.

“Ano, mag-aasawa ako ‘pag trip n’yo?” tumatawa pa niyang pahayag.

Anyway, kahit single si Alex, nakare-relate pa rin siya sa pelikula niyang “12” dahil todo rin daw siya kung magmahal at batid niyang napakaraming girls ang makare-relate sa kanyang role rito.

Ka-partner niya si Ivan Padilla. Showing na ang 12 sa Nov. 8. Ito ay sa ilalim ng direksyon ni Dondon Santos.

Siguradong magugustuhan ito ng mga millennial. May pinatutunguhan ang kwento at hugot ng dalawang bida sa 12 years nilang relasyon.

Havey ito sa couple.

-0o0-

Nalulungkot si Carlos Morales sa pagyao ni Isabel Granada. Siya ang naging leading man ni Isa sa launching movie nito na “Halik Ng Sirena”.

Nagulat siya sa nangyari kay Isabel dahil napakabata pa nito, healthy at mahilig sa sports.

Sa kabila ng pagbubunyi niya na nanalo siyang Best Actor sa International Film Festival Manhattan sa New York USA para sa pelikulang “Rolyo” ay nalulungkot siya sa pagkamatay ni Isabel.

Nasungkit dati ni Carlos ang Best Actor award nu’ng year 2000 sa Star Awards for Movies para sa pelikulang “Laro sa Baga”. Na-nominate rin siya sa pelikulang ‘yan sa Gawad Urian.

Ngayon, bukod sa pag-arte ay nagdidirek na rin siya. Idinirek niya ang nanalong Best Screenplay sa pelikulang Piring under the Filipino New Cinema category ng World Premieres Film Festival nu’ng 2015.

Ngayon ay humahakot siya ng award sa bago niyang pelikula na “Rolyo” na written and directed by C.C. Woodruff (his real name).

Nagiging inspirasyon niya sa pagdidirek si Brillante Mendoza.

“Kaya nagiging successful si Direk Brillante kasi ayun ‘yung Pilipino, eh. ‘Di natin kailangang mag-pretend na mayaman tayo,” sambit niya kung saan ay ganoong materials ang napanonood at nagugustuhan sa abroad.

Kinunan din siya ng reaksyon sa contemporary niyang si Allen Dizon na humahakot ng award sa ibang bansa.

Sino ba ang mas magaling sa kanilang dalawa?

“Malayo na siya,” sey lang niya.

He considers all Filipinos competing abroad to be from the “same camp” so “we should support each other.”

Tamah!

-0o0-

Wala na talaga kaming masabi sa transformation ni Ruru Madrid na obvious na obvious sa mga photos na inupload niya habang nasa bakasyon siya sa Boracay kamakailan kasama ang ilang mga kaibigan.

Marami sa followers ng Kapuso actor ang napapa-wow talaga dahil iba raw ang ginawa ng disiplina sa kanya.

Bukod dito, Ruru is being lauded by many dahil sa acting niya sa “Alyas Robin Hood”. Ani ng marami nag-level up talaga ang binata.

Samantala, hindi dapat palampasin ang susunod na mga kaganapan sa GMA primetime series lalo pa ngayon na muli na naman silang nabawasan sa pagkamatay ni Iris (Solenn Heussaff) dahil sa pagtatanggol kay Andres (Ruru Madrid).

Ngayong patuloy pa rin ang pagpapahirap nina Pablo (Jay Manalo), Rigor (KC Montero), Kevin (Phytos Ramirez) at Emilio (Edu Manzano) kay Pepe (Dingdong Dantes), matapos pa kaya ang paghihirap ng ating bida?

Abangan ang mas nakakatindig na action scenes at revelations sa nalalapit na pagtatapos ng Alyas Robin Hood sa GMA! XPOSED/ROLDAN CASTRO

