Narvasa, ‘out’ bilang PBA chief

HINDI na pinalawig pa ng PBA board ang termino ni commissioner Andres “Chito” Narvasa, Jr. bilang hepe ng liga sa susunod na season.

Ayon sa resolusyon na inilabas ng lupon, wala na umano silang balak na i-renew ang kontrata ni Narvasa dahil wala na silang kumpiyansa sa kanya.

Tumanggi naman silang sabihin ang naging mitsa sa pagkakatanggal ng PBA chief.

“It’s a simple loss of confidence, among other things, including performance. The trade is not the main issue. It’s really a loss of confidence already,” ani incoming chairman Mon Fernandez ng NLEX, na nagsilbing tagapagsalita ng lupon.

Kaugnay nito, itinalaga naman ng board bilang officer-in-charge si deputy commissioner Rickie Santos.

Nabatid na pitong governors ang dumalo sa nabanggit na meeting na ginanap kahapon.

Hindi naman pumunta ang mga kinatawan ng San Miguel Corp., Kia at Globalport. BOBBY TICZON

loading...