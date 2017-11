PINAHAYAG ni Sen. Cynthia Villar, Senate Committee Chairman on Agriculture and Food at direktor ng Villar Sipag, na tututukan ng OFW and Family Summit ang pagbibigay sa overseas Filipino workers (OFWs) ng pangkabuhayang oportunidad sa agrikultura kung saan nakatakdang isagawa ang ika-7 OFW and Family Summit sa November 22 sa World Trade Center, Pasay City. Tampok ang mga OFW na naging matagumpay na entrepreneurs sa agrikultura na ginanap sa Kapihan sa Senado Media Forum. CESAR MORALES

loading...