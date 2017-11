Ombudsman at Anti-Graft Commission bahala sa mga sinibak na opisyal ni Pangulong Duterte

SINABI ni Presidential spokesperson Harry Roque na bahala na ang Office of the Ombudsman at Anti-Graft Commission na maghain ng criminal complaint laban kay dating Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago at sa iba pang opisyal ng gobyerno na sinibak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa isyu ng katiwalian.

Aniya, tanging kasong administratibo at pagtanggal sa puwesto lamang ang maaaring gawing aksyon ng Office of the President.

Puwede rin naman aniyang magsagawa ng preliminary investigation ang Department of Justice, ngunit ang resulta nito ay agad ipapasa pa rin sa Ombudsman para silang pormal na magsampa ng reklamo sa Sandiganbayan.

Matatandanag bukod kay Santiago, tinanggal na rin sa serbisyo ng pangulo sina DILG Secretary Mike Sueno, DICT Secretary Rodolfo Salalima, NIA Administrator Peter Laviña at iba pa dahil sa isyu ng katiwalian.

Nakamasid naman ang Malakanyang sa mga hakbang na ginagawa ni Transportation Chief Arthur Tugade kaya malabong pagbigyan nito ang hiling ng dalawang mambabatas na sibakin ito sa puwesto.

Ang kapalpakan at patuloy na aberya sa operasyon ng MRT ang sinisilip na dahilan ng panawagan na sibakin ang Kalihim sa kanyang puwesto.

Sa tingin niya ay hindi pa dumarating ang pahanon na kinakailangan na tanggalin si Secretary Tugade sa kanyang puwesto dahil sa aberya sa MRT. KRIS JOSE

