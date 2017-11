OPLAN CLEAN AGAD

NAGING maaliwalas at maganda ang daanan ang kahabaan ng C3 Road, Caloocan City matapos ipag-utos ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan na panatilihin ang mga naunang isinagawang pagpapaganda rito kung saan sa pangunguna ng CEMO (Caloocan Environmental Management Office), DPSTM (Department of Public Safety and Traffic Management) at Mayor’s Action Team ay nilinis, pininturahan at tinamnan ng mga punong-kahoy ang kahabaan ng C3 Road. JOJO RABULAN