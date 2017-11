Pagkain ng mani, nakababawas ng heart attack

NAKAKABAWAS ma-heart attack ang pagkain ng kahit na anong klase ng mani.

Ayon sa Journal of the American College of Cardiology, ang pagkain ng limang lingguhang servings ng walnuts, mga mani at iba pang uri ng tree nuts ay may kaugnayan sa 14% na pagbaba ng peligro sa sakit sa puso, at 20% na pagbaba ng mga nakamamatay na komplikasyon dulot ng pagtigas ng arteries.

Ang walnuts umano ang lumilitaw na pinakamainam sa mga pagpipiliang mani, ayon sa mga pagsusuri, base na rin sa mahigit 210,000 katao na sumagot ng mga regular survey na bahagi ng 32 taong pag-aaral.

Ang mga taong kumakain ng mga mani, dalawa o higit pang beses kada linggo ay may 13% na mas mababang peligro ng sakit sa puso kaysa mga taong hindi kumakain.

Ang mga kumain ng tree nuts, tulad ng almonds, cashews, chestnuts at pistachios, ay may 15% mas mababang peligro ng pagkakasakit sa puso.

Marami nang nakaraang pag-aaral na sumuri sa nagagawa ng pagkain ng mani sa kalusugan ng tao.

Ayon sa mga researcher, naiiba ang bagong pag-aaral dahil sa lawak nito at kung paano nito tiningnan ang koneksyon sa pagitan ng mga partikular na uri ng mga mani at mga kilalang sakit sa puso.

Ngunit dahil sa ito’y isang observational study base sa mga self-reported questionnaire responses, hindi nito napatunayan ang cause-and-effect. BOBBY TICZON

