Pagtaas ng presyo ng bigas ipinahaharang sa DA at DTI

IPINAHAHARANG ni Anakpawis Partylist Rep. Ariel Casilao ang pagtaas ng presyo ng bigas sa Metro Manila base sa naging monitoring ng Philippine Statistics Authority (PSA).

Ayon kay Casilao dapat alamin ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang ugat ng pagtataas sa presyo ng bigas at hindi basta basta na lamang itong ipinatutupad, giit ng mambabatas na maaaring ang rice price increase ay sanhi ng kakulangan ng suplay o maaaring dikta ng rice cartel kaya dapat agad na pumagitna ang DA at DTI sa ulat na nagkroon ng bahagyang pagtaas sa presyo ng bigas sa merkado.

Sa monitoring ng PSA ay lumitaw na P0.50 sentimo ang itinaas kada kilo ng bigas, may ilang trader ang nagpataw sa kanilang paninda habang may ilang negosyante naman na sinalo na lamang ang price increase upang hindi na maapektuhan ang kanilang mamimili.

Giit naman ni Agriculture Secretary Manny Pinil na wala siyang nakikitang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas. GAIL MENDOZA

