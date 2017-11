PAHAYAG SA BINARIL NA TRAFFIC ENFORCER

MARIING kinondena ni Navotas City Mayor John Rey Tiangco ang naganap na pamamaril sa isang tauhan ng Traffic and Parking Management Office na si Alvin Garcia, sa kahabaan ng H. Lopez St., Brgy. North Bay Boulevard South habang ito’y naka-duty at sinita ang dalawang lalaking sakay ng motorsiklo dahil sa walang suot na helmet at walang maipakitang lisensya subalit agad na bumunot ng baril ang isa sa suspek at pinutukan sa tagiliran ng enforcer. Makaraan ang pamamaril ay mabilis namang dinala sa pagamutan ang nasabing biktima na patuloy na inoobserbahan. JOJO RABULAN

