Pangulong Digong, nagpaumanhin sa aberya sa MRT-3

MISMONG si Pangulong Rodrigo Duterte na ang humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa nangyaring aberya sa MRT-3 noong nakaraang linggo dahil nakalas ang isang bagon mula sa tren sa pagitan ng Ayala at Buendia stations.

Sinabi niyang bagaman naniniwala siyang may pananabotaheng nagaganap sa MRT-3, hindi na aniya siya magdadahilan pa tungkol sa nagyari.

Giit naman ng pangulo, hindi ito isang “excuse” lamang kundi isang anggulong dapat tingnan sa mga pangyayari.

Wala aniya silang ibang maiaalok kundi ang paghingi na lamang ng paumanhin sa publiko dahil sa aberyang idinulot nito sa kanila.

“But this is not an excuse actually. We offer no excuse, but apologies maybe to the public for the inconvenience caused,” paliwanag ng pangulo.

Matatandaang nawawala ang “messma card” sa nakalas na bagon o ang card na nagre-record sa lahat ng mga nangyayari sa tren ng MRT.

Ayon sa pangulo, ang pagkawala pa lang ng bahaging ito ay isa nang indikasyon ng pananabotahe. JOHNNY ARASGA

