PCG na sumabak sa Marawi, pinarangalan

BILANG pagkilala sa katapangan sa pagsabak sa bakbakan sa Marawi ay pinarangalan naman ng Philippine Coast Guard (PCG) ang ilan nilang mga tauhan at unit.

Kabilang sa mga binigyan ng heroes welcome at parangal ay ang mga tauhan ng PCG Coast Guard Anti-Terrorism Unit, CG Special Operations Force, CG Weapons Communications, Electronics and Information System Command at ang BRP Pampanga (SARV 003).

Ang pagpaparangal sa mga PCG personnel ay pinangunahan ni PCG Real Admiral Commandant William Melad na ginanap sa PCG Headquarters.

Ayon kay Melad, ang mahigpit na pagbabantay sa karagatan at ilog sa Nortern Mindanao ang isa sa pinakaimportanteng dahilan kung bakit tuluyang nagapi ng pamahalaan ang teroristang grupo. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN

