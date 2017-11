PTFOMS reresolbahin na ang Maguindanao massacre

NANGAKO si Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS) executive director Joel Egco na reresolbahin niya ang Maguindanao Massacre bago pa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte..

“Well within four years or well within the term of President Rodrigo Duterte based on the assumption that the offense—the defense will present an equal number of witnesses as that of the prosecution,” ayon kay Egco.

Ginunita ng buong bansa ang Maguindanao massacre ngayong araw.

Pinagbasehan naman ni Egco ang kanyang pahayag at nakatuon ang pansin sa ‘worst-case scenario’ ng 190 hanggang 200 testigo na ipiprisinta ng mga defendant.

Binigyang diin nito ang 63 defense witnesses na nauna nang naiprisinta.

Sinabi pa niya na isinusulong ng Task Force ang apat na mahalagang measures para mabigyang katarungan ang mga pamilya ng mga naging biktima ng Maguindanao massacre.

Ito aniya ay ang “to end impunity, speedier trial, impartial judgment, and intensified manhunt for suspects who are still at large”.

Samantala, naniniwala naman si Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. na matutuldukan na ang kasong ito sa loob ng apat na taon.

Sa ilalim aniya ng first-in, first-out (FIFO) method, ang Mataas na Hukuman ay maaari nang makapagbigay ng hatol sa kaso sa kahit na kaninong akusado kung saan ang lahat ng ebidensiya pabor man o hindi ay nadinig na sa korte. KRIS JOSE