HINIKAYAT ni Sen. Cynthia A. Villar, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, ang cooperatives na ipagpatuloy ang pagsisikap na makatulong sa kanilang komunidad at siyudad. Ayon sa senador, ang guest of honor at speaker, sa idinaos na 6th Muntinlupa City Cooperative Congress na binuo ng City Cooperative Office ng Muntinlupa at Muntinlupa Centennial Commission. CESAR MORALES

loading...