Sa wakas, bida na si Dexter Doria!

WOW, bida si Dexter Doria sa “Paki,” isa sa entries sa Cinema One Originals film fest ngayong November. Imagine, bida na ang mahusay na character actress na di na bata pero maganda at sexy pa rin in her own right.

Walang takot na entry, ‘di ba? At “Walang Takot!” naman talaga ang theme ng festival!

May torrid kissing scene pa nga raw si Dex with Noel Trinidad sa pelikula. Wow, oldies na walang takot!

Nagsimula na nga sigurong lumalim, kundi man lumawak din, ang taste (panlasa) ng mga Pinoy para sa mga pelikulang pinapanood nila. Most likely ay yan ang paniniwala ni Ronald Arguelles, channel head ng Cinema Originals na pag-aari rin ng ABS-CBN.

Sa entry naman na “Nay,” makikipag-torrid kissing din si Sylvia Sanchez kay Enchong Dee na kaedad ng mga anak ni Sylvia sa tunay na buhay. May mga di-pangkaraniwang istorya ang pitong full-length narrative entries sa festival na may documentary category rin na non-narrative nga ang estilo ng paglalahad.

‘Yung “Paki” ni Dexter ay tungkol sa isang ginang na senior citizen na pero nagpupumilit pang makipaghiwalay sa mister n’ya para makapamuhay raw siya bilang matandang dalaga.

Lowka na oldie, ‘di ba?

Pero baka may mararangal naman siyang adhikain kaya gusto n’yang lumaya sa pagiging misis at ina ng tahanan. Malay natin baka ibang klase talagang mag-isip ng istorya si Giancarlo Abrahan na writer-director ng “Paki”?

Hala, abangan na ang Cinema One Originals festival na magsisimula sa November 13 at idaraos sa mga sinehan ng Trinoma, Gateway, Glorietta, UP Cine Adarna (UP Film Center), Cinema 76 sa San Juan, at Cinematheque na malapit lang sa Rizal Park sa Maynila.

Hanggang November 21 ang pagtatanghal. Sa November 22-28 naman idaraos sa Power Plant Mall ang festival.

* * * *

Bagay kay Dexter Doria ang role n’ya. Kasi nga ay maski sa tunay na buhay ay ibang klase siyang tao. Masasabing ahead of her time ang pag-iisip, prinsipyo, at paniniwala niya. Maski na bilang aktres ay di siya pangkaraniwan.

Kaibigan namin siya for some 20 years now, dahil nagkasama kami sa isang spiritual study group na may mga ibang paniniwala at prinsipyo. Marami kaming alam na mga pribadong detalye sa buhay n’ya.

Pero ‘di pa kami nakapagpapaalam sa kanya para ilahad sa isang showbiz column ang ilan man lang sa mga iyon. Magpapaalam muna kami sa kanya.

Ang pwede naming i-share sa inyo ay ang pagiging intelihente nya. Graduate siya hindi lang ng UP Diliman kundi pati ng UP Prep (high school) nung panahong salang-sala ang mga tinatanggap na mga estudyante run at mangilan-ngilan lang ang nagku-qualify.

Ang kailangan kasi ay ‘di lang mataas na IQ kundi matataas rin na grade sa classroom, at madaling matuto.

Alam din namin na napakabait nyang ina sa tatlo nyang anak na halos mag-isa lang siyang bumuhay at nagpaaral.

Oo nga pala, writer-journalist ang tatay ni Dexter at ang naaalala naming real maiden name nya ay Gloria Taccad. Nakatatandang kapatid ni Dexter ang sikat na sports columnist na si Beth Celis na yumao kamakailan lang.

Tiyahin nila ang Palanca Award-winning short story writer na si Ines Taccad Camayo. Si Dex man ay magaling magsulat. Marunong siyang sumulat ng script. Siya ang sumulat ng telemovie na 2 Mukha ng Karma na ipinrodyus ni George Sison, ipinalabas sa GMA 7 at may bahaging naka-post sa You Tube hanggang ngayon.

Ramp model si Dexter bago siya naging artista. Sa fashion modeling siya binigyan ng pangalang Dexter Doria ng isang couturier. Parang siya ang kauna-unahang Pinay celebrity na may pangalang panlalake. Mas nauna siyang sumikat sa singer na babaeng si Joey Albert.

Gaya ng Dexter, tradisyonal na panlalaki ang pangalang Joey. Actually, may asawa’t isang anak na si Dexter nung magsimula siyang mag-ramp modelling.

At ang pagkakaroon na niya ng anak ang dahilan kung bakit tumanggi siyang tanggapin ang mga alok sa kanya noon na sumali sa mga beauty contest. Inisip nyang may mambubuko at mambubuko na hindi na siya dalaga sakaling manalo siya ng titulo.

Opo, pam-beauty queen ang mukha, height, at talino ni Dexter nung kabataan niya!

Samantala, nasa cast din ng Paki ang mag-asawa sa tunay na buhay na sina Nonie Buencamino at Shamaigne Centenera-Buencamino, pati na si Paolo Paraiso. SHOWBYTES/DANNY VIBAS

