SALN ni CJ Sereno sa UP mula 2003-2009 nawawala

NAWAWALA ang kopya ng statement of assets, liabilities and networth (SALN) ni Chief Justice Ma. Lourdes Sereno sa University of the Philippines mula 2001 hanggang 2009.

Sa pagpapatuloy ng impeachment proceedings, sinabi ni UP Human Resource Development Office (HRDO) Director Dr. Angela Escoto na tanging 2002 SALN lamang ang naka-file sa kanilang record.

Dahil dito, ipinasa-subpoena na rin ng House Committee on Justice ang Ombudsman upang magsumite ng kopya ng SALN ni Sereno na hindi matagpuan sa UP noong siya ay nagtuturo pa sa unibersidad.

Maging ang Bureau of Internal Revenue (BIR) ay hindi rin nakapagsumite ng dokumentong hinihingi ng komite dahil sa wala pa itong pahintulot mula kay BIR Commissioner Cesar Dulay na nasa seminar sa Boracay.

Kasabay nito ay sinermunan din ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang grupo ng mga abogado na nakaupo sa likod ng journalist na si Jomar Canlas na tila pinagtatawanan ang testimonya nito.

Ikinairita ni Fariñas ang ipinakikitang ito maging ang pagpalakpak sa panahon ng impeachment proceedings na aniya’y hindi maganda sa paningin ng publiko.

Pinatayo ng kongresista si Atty. Raygan de Guzman, consultant ni Dinagat Island Arlene Bag-ao dahil sa pagtawa sa tuwing magbibigay ng testimonya si Canlas.

Nagbanta si Fariñas na palalabasin at hindi na papapasukin ang grupo ni de Guzman sa mga susunod na pagdinig kung patuloy nilang gagawin ang mga pagtawa sa tuwing may magbibigay ng testimonya.

Agad namang humingi ng paumanhin si de Guzman. MELIZA MALUNTAG