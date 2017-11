SEN. CYNTHIA A. VILLAR AT THE BARANGAY SUMMIT

MAKATUTULONG ang pagbibigay ng oportunidad sa ating mga kababaihan at kabataan sa larangan ng edukasyon at governance at leadership roles at ang pagtugon sa kanilang pangangailangan para sa kanilang “empowerment” at sa poverty alleviation at economic growth, ani Senator Cynthia A. Villar. Ang senador ang keynote speaker sa Liga ng mga Barangay (LNB) Provincial Chapter Summit 2017 sa Women and Youth Empowerment: Mainstreaming GAD, DRRM and CCA. Paksa ng okasyon na itinaguyod ng LNB Camarines Sur Chapter ang “Empowering Women and Youth as Agents of Change.” CESAR MORALES

