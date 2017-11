Senglot naatrasan ng tinulungang dyip, dedo

SARRAT, ILOCOS NORTE – Isang lalaki na natutulog sa ilalim ng dyip ang patay matapos maatrasan ng sasakyan kahapon (November 1) sa bayan ng Sarrat sa nasabing lalawigan.

Ayon sa Sarrat policee, galing sa inuman ang biktimang si Ismuel Rasay, 16, noong Martes ng gabi.

Dahil sa sobrang kalasingan, natulog si Rasay sa ilalim ng pampasaherong dyip na naka-park sa gilid ng barangay hall.

“Bale itong biktima ay nakatulog sa ilalim ng passenger jeep kasi nakainom, galing kasi sa inuman, umuwi sa bahay at nagwala pa doon. So bumalik ito sa Barangay 1 at doon nga inabot ng antok at natulog sa ilalim ng jeep,” ani Supt. Sarrat police commander Roldan Suitos.

Kahapon, habang inihahanda at pinaaandar daw ng driver na si Bienvenido Basug ang dyip, nagulat na lamang ito na ang akala niyang sementong naatrasan at nagulungan ay tao pala.

“Inatras ko, wala pa naman akong napansin na tao. Nang inabante ko at kinabig pakaliwa ang sasakyan, akala ko ang aking naatrasan ay ang semento sa gilid na dati ko nang naaatrasan, tao na pala,” ani Basug.

Nagtamo ng matinding tama sa tiyan, mukha, at ulo ang biktima na agad itong kinamatay.

Samantala, sasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng dyip sa sumuko sa pulisya. ALLAN BERGONIA

