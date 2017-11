SINA DR. CHARLEAN, PO2 AGUSTIN AT PO1 ALANO

SINA Dr. Charlean Jandic, PO2 Dan Agustin, Jr. at PO1 Ramil Alano ay maituturing na huwaran sa ating lipunan.

Sila ang nagligtas sa buhay ni Angeline Fernando, isang quality engineer, nang madisgrasya at maputulan ng isang braso sa MRT-3 kamakailan lang.

Mabilis na inasikaso ng tatlo si Angeline.

Nagmando si Dr. Jandic at umalalay sina PO1 Agustin na isang nurse mula sa Capitol Medical Center College at PO1 Alano.

Nagtulong-tulong ang tatlo upang malagyan ng torniquet si Angeline sa braso upang hindi maubusan ng dugo, makuha ang nahiwalay niyang braso at ma-preserve ito sa ice.

Nagsama-sama rin sila na nagdala kay Fernando sa Makati Medical Center at hindi umalis hanggang sa ihayag ng mga doktor sa kanila na okey na ang kalagayan ng biktima.

Dapat lang na maparangalan ng tatlong ito na kakaiba ang kanilang ginawa.

Nagsilbi silang Samaritano na kilala sa pag-aasikaso ng mga nadidisgrasya, nagdadala sa ligtas na lugar at hindi umaalis hangga’t hindi malagay sa ayos ang kanilang natulungan.

Dapat ipagmalaki ng Chinese General Hospital and Medical Center na roon siya intern, University of Visayas-Gullas College of Medicine, Polomolok, South Cotabato na kanyang bayan at iba pa.

Maganda rin ang ginawa ni PNP chief Ronald ‘Bato’ dela Rosa na ipahanap at gawaran ng karampatang parangal sina PO2 Dan Agustin, Jr. at PO1 Ramil Alano.

Ayon kay C/Supt. Romulo Sapitula, director ng Eastern Police District, miyembro si Agustin ng EPD District Public Safety Battalion.

Nararapat lang na bigyan ang mga ito ng parangal bilang halimbawa ng mga walang imbot na paglilingkod sa mga nangangailangan.

Sa halip na makarinig tayo ng mga ninja cop, kotong cop at pulis patola, sana marami pang katulad nina PO2 Agustin at PO1 Ramil Alano ang maringgan natin ng magagandang kwento at mailagay natin sa balita.

Gayundin na hindi tayo makarinig ng “pera-pera lang” sa hanay ng ilang doktor.

Congratulations at sana’y dumami pa ang inyong lahi, Dra. Charlean, PO2 Dan at PO1 Ramil! LILY’S FILES/LILY REYES

