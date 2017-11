Special session ihihirit para sa panukalang BBL

HIHILINGIN ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso na magsagawa ng special session upang talakayin ang panukalang Bangsamoro Basic Law (BBL).

Sa naging talumpati ni Pangulong Duterte sa pagtitipon ng Moro communities at iba pang stakeholders na hayagang sumusuporta sa pagpapasa ng Bangsamoro Basic Law sa idinaos na Bangsamoro Assembly sa Old Provincial Capitol, Barangay Crossing Simuay sa Sultan Kudarat, Maguindanao kanina ay sinabi nito na kailangan na walang maiiwanan sa peace talks.

“It must be inclusive, lahat. Walang maiiwan dito sa peace talks na ito. I will work very hard for it. I will ask Congress to [convene] a special session just to hear you talk about this,” anito.

Ang importante aniya ay maibigay sa mga kapatid na muslim ang arrangement na gusto nito.

Kaya ang hiling niya ay makipag-ugnayan at makipagtulungan ang lahat para sa ikatatagumpay ng usaping ito.

Ang pagtitipon ng Bangsamoro Assembly ay isa sa mandato ng pinalawig na Bangsamoro Transition Commission (BTC) na kinabibilangan ng Government of the Philippines (GPH), Moro Islamic Liberation Front (MILF), Moro National Liberation Front (MNLF), at kinatawan ng Indigenous Peoples (Lumads) na nag-plano at gumawa ng Bangsamoro Basic Law (BBL).

Itinurn-over ng Bangsamoro Transmission Commission (BTC) ang draft BBL kay Pangulong Duterte sa isang seremonya noong Hulyo 17.

Buwan naman ng Setyembre nang ihain ng Kongreso ang draft BBL mula sa Malakanyang.

Nauna rito, dinumog ng mga Muslim at Kristiyano ang kauna – unahang Bangsamoro Assembly na ginanap sa lumang kapitolyo ng Maguindanao sa Sultan Kudarat.

Ayon kay Vice Chairman Gadzali Jaafar ng Moro Islamic Liberation Front (MILF), ang pagsasagawa ng Bangsamoro Assembly ay nakasaad sa Executive Order (EO) ng Pangulong Rodrigo Duterte na bumuo sa Bangsamoro Transition Commission.

Sa pulong na dinaluhan ng humigit kumulang sa isang milyong Muslim at Kristiyano, binasa ang iba’t ibang manifesto patungkol sa Bangsamoro Basic Law o BBL na nakabinbin pa sa kasalukuyan sa Kongreso. KRIS JOSE