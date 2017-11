Special session para sa BBL hindi na kailangan – Fariñas

MALAMIG ang tugon ng House of Representatives sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng special session para tiyakin na mabilis na maipapasa ang Bangsamoro Basic Law.

Ayon kay House Majority Leader Rodolfo Fariñas, hindi na kailangan pa na magkaroon ng special session para matiyak na mapagtitibay ang BBL, ani Fariñas, nakatakda nilang kausapin ang Pangulo patungkol sa nasabing isyu at ipaliliwanag na hindi na kailangan pa na magkaroon ng special session.

Ani Fariñas, kayang ipasa ng Kamara ang BBL sa Marso ng susunod na taon bago ang Holy Week Break.

“Kung mag-special session, hindi naman namin pwedeng i-compress lahat ng schedule na yan, so we will request the Speaker, we’ll request the President na siguro hindi na kailangan yung special session and we will try to finish it before we adjourn on March 21.”

Sinabi ni Fariñas na nagsimula na ang Kamara sa pagsasagawa ng public hearings at tatlong komite ang may hawak nito partikular ang House Committee on Local Government, Committee on Peace and Reconciliation at Committee on Muslim Affairs.

Sa Disyembre ay ilang lalawigan sa Mindanao ang iikutin ng mga mambabatas para sa public consultation.

Ang kopya ng panukalang BBL ay naipasa sa Kamara ng Malacañang noong nakaraang buwan kung saan sina House Speaker Pantaleon Alvarez ang nagsilbing author nito nang maihain sa House of Representatives subalit hindi pa ito naisasalang sa pagdinig. GAIL MENDOZA