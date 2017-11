SSS koleksyon na hindi pa naipost sa miyembro bumaba sa P817M

SINABI ng Social Security System (SSS) na bumaba ang undistributed collection o koleksyon na hindi pa naipost sa tala ng mga miyembro sa P817 milyong noong unang tatlong buwan ng taong 2017, o pagbaba nito ng 28.2 porsyento mula sa P1.135 bilyon noong taong 2016.

Nilinaw ni SSS President and Chief Executive Officer Emmanuel F. Dooc na ang undistributed collection ay hindi kotribusyon ng miyembro kundi bayad sa kanilang utang sa SSS.

“Malaki na ang nabawas sa undistributed o unposted member loan payments mula P1.8 bilyon noong 2015, naging P1.135 ito noong 2016, at bumaba pa ito sa P817 milyon sa pagtatapos ng Marso 2017,” sabi ni Dooc.

Nauna dito ay tinawag ang pansin ng SSS ng Commission on Audit sa 2016 Annual Financial Reports on Government-Owned and Controlled Corporations (GOCCs) na nakaulat ang P1.135 bilyon na undistributed collections sa ilalim ng “other current liability-member loans (OCL-ML)”.

Ipinaliwanag ni Dooc na iba’t-iba ang dahilan sa pagka-antala ng pag-post ng koleksyon ng member loans tulad ng hindi pagsumite ng employer ng tamang collection list o di kaya ay mali ang pangalan ng mga empleyadong ipinagbabayad ng utang kaya hindi balanse ang transaksyon ng mga employer sa SSS.

“May mga kaso na ang loan dates na inilagay ng employer ay hindi tugma sa date granted na nasa SSS form kaya hindi tama ang rekord ng miyembro, kaya hindi naipopost ang bayad,” dagdag ni Dooc.

May mga inisyatibo nang ginawa ang SSS para lutasin ang isyu tulad ng regular na reconciliation at paglilinis ng “unpostables” para itama ang rekord. Aniya, malapit nang maging basehan ng pagbabayad ng utang sa SSS ang Cash Collection System kaysa kasalukuyang manwal na pagpost ng bayad sa member loans.

Sinabi din ni Social Security Commission (SSC) Chairman Amado D. Valdez na ipapatupad na ang real-time posting ng kontribusyon at bayad sa utang ng mga miyembro sa unang bahagi ng taong 2018 para mabawasan o tuluyang nang mawala ang unposted collection.

“Prayoridad ng Commission ang pagpapaunlad ng proseso sa contribution collection para mas bumilis ang pagproseso ng mga benepisyo at sa darating na panahon ay tinitingnan din natin ang pre-approved salary loans para sa mga kwalipikadong miyembro,” sabi ni Valdez.

