Star Hotshot guard PJ Simon, magreretiro na

PINAPLANO na ni Star Hotshots veteran guard PJ Simon ang pagreretiro sa PBA.

Ito’y matapos na pumirma na lamang ito ng isang taon na kontrata sa nasabing koponan.

Sinabi nitong pinag-aaralan na niyang mabuti kung kaya pa ng kanyang katawan kaya isang taon na lang muna niya pinirmahan ang kontrata.

Si Simon ay 43rd overall pick noong 2001 draft at dalawang beses na pinangalanang Mr. Quality Minutes at naging Mythical second team.

Kabilang siya sa pagkakuha ng pitong championship ng koponan na kapantay ang teammate na si James Yap. BOBBY TICZON

