TAGUMPAY SA LAYUNIN

DAHIL nabilang sa isa sa 10 club ng Rotary International District 3810 na nagkaroon ng malaking dagdag sa bilang ng mga miyembro, nagbigay pasasalamat ang Rotary Club of Malate Prime.

Noong Sabado, Nobyembre 25, 2017, nagkaroon ng Medical and Dental Mission, Feeding Program, Vanadium Water Distribution, Slippers Distribution, Livelihood Program, Free Haircut, sanitation and hygiene lecture at Anti-Criminality lecture sa Plaza Morga sa Moriones, Tondo, Manila ang RC Malate Prime sa pangunguna ni Great President Lea Botones.

Umabot sa 175 katao ang nakinabang sa medical at dental mission at halos 300 katao ang nabiyayaan ng pagkain at bottled vanadium water, at umabot din sa may 130 katao ang nabiyayaan ng tsinelas at mahigit 70 katao sa libreng gupit.

Bukod sa turo ukol sa Violence Against Women and Children at Child Abuse, tinuruan din ng mga tauhan ng Manila Police District Crime Laboratory ang ilang barangay tanod at residente ng mga tamang hakbang sa anti-criminality drive upang manatiling ligtas.

Habang ang mga batang dumalo sa proyekto ay binigyan din ng mga tamang gawain bago pumasok sa eskuwela at tamang paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain.

Bukod sa MPD-Crime Lab, tumulong din sa magandang layunin ng Rotary Club of Malate Prime ang MPD-Moriones Police Station sa pangunguna ni Sr. Insp. Aurelio Villanueva at SPO1 Georgyn Lozano, Zone 1 District 1 Chairman Heronymo Choo at mga opisyal at Task Force Crusader.

Talagang maituturing na isang malaking tagumpay ang “Thanksgiving” Project ng Rotary Club Malate Prime dahil na rin sa tulong ng mga opisyales at miyembro nito na buong pusong nakiisa mula sa pagbibigay ng donasyon, pisikal na presensiya mula preparasyon hanggang motorcade at hanggang sa pagtupad ng proyekto.

Sama-sama pa rin ang mga miyembro ng RC Malate Prime hanggang matapos ang proyekto at halos ayaw nang maghiwa-hiwalay dahil sa nag-uumapaw na kaligayahan sa kanilang puso bunga ng matagumpay na pagtulong na kanilang ipinaabot sa mga residente ng Tondo.

Muli, handang-handa na magsagawa ng proyekto na makatutulong sa kapwa ang mga opisyal at miyembro ng Rotary Club of Malate Prime.

Buong puso at taos-pusong pagtulong sa kapwa ang nakatanim sa bawat puso ng miyembro nito. PAKUROT/LEA BOTONES