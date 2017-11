Tax free sa kumikita ng P250K kada taon, aprub na

INAPRUBAHAN ng Senado nitong gabi ng Martes ang bersyon nito sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) bill na papakinabangan ng mahigit 7-milyong manggagawa na kumikita ng P250,000 kada taon.

Ayon kay Senador Sonny Angara, chairman ng Senate committee on ways and means, inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala na may 17 boto, at walang komontra.

Bukod kay Angara, co-author din sina Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III, Senate President Pro-Tempore Ralph Recto, Senate Majority Leader Vicente Sotto III, Senate Minority Leader Franklin Drilon and Senators Cynthia Villar, Loren Legarda, Richard Gordon, Juan Miguel Zubiri, Joseph Victor Ejercito, Nancy Binay, Paolo Benigno Aquino IV, Francis Escudero, Joel Villanueva, at Sherwin Gatchalian.

Tinukoy ng dalawang Kapulungan ng Kongreso at Duterte administration ang TRAION bilang prayoridad na panukala. Pinagsanib ng Senado ang 31 panukala, 3 House bills at tatlong resolution.

Sa ilalim nang panukalang inaprubahan ng Senado, hindi na magbabayad ng buwis ang manggagawa na kumikita ng P250,000 kada taon kabilang ang 13th month pay at iba pang bonus na aabot sa P82,000.

“Ibig-sabihin nito, umaabot sa P21,000 ang tax-free monthly income ng manggagawa,” ani Angara.

Sinabi ni Angara na base sa datos na nakalap sa Bureau of Internal Revenue (BIR), halos o aabot sa 99% ng tinatayang 7.5-milyong individual income taxpayer ay makararanas ng mas mababang income tax rates.

“Sa kasaysayan ng pagbubuwis sa bansa, ito na ang pinakamalaking income tax relief na maipagkakaloob natin sa mga manggagawa. We’re putting more money in the pockets of Filipinos. Gusto nating gawing patas ang ating income tax system na naging hindi makatarungan sa pagdaan ng panahon,” ayon kay Angara.

Inihalimbawa ni Angara ang titser sa pampublikong paraalan na may kitang P20,179 kada tao ay nagbabayad ng P28,717 buwis kada taon sa 25% tax rates.

“Sa ilalim ng bagong tax scheme, exempted na siya sa pagbabayad ng buwis kaya makatitipid ang guro ng P2,393 kada buwan,” ayon kay Angara.

Kaugnay nito, sinabi ni Angara na abot sa halagang P130-bilyon ang kikitain ng pamahalaan sa bersiyon ng Senado na maaaring gamiitin sa pagtatayo ng kinakailangang imprastraktura.

Sinabi ni Pimentel na kailangan ang bagong reporma sa patakaran sa pagbubuwis at pamamahala ng pagbubuwis upang makakalap na sapat na pondo ang pamahalaan at pondohan ang long-term investments sa imprastruktura, edukasyon at health care services.

“Like any investments, we must look beyond the short-term challenges this measure poses and focus on the significant, tangible, and long-term benefits that countless Filipinos today, and in the future, will enjoy,” ayon kay Pimentel.

Sa ilalim ng inaprubahang Senate version, 60% ng incremental revenue ay mapupunta sa infrastructure programs, 25% sa social protection programs kabilang ang unconditional cash transfer sa 10-milyong mahiihirap na Filipino , kalusugan, nutrisyon at anti-hunger programs habang 13% naman ay inilaan sa modernisasyon ng military.

“This is a very comprehensive and ambitious tax reform. We made sure that this long-overdue reform is a product of a collective effort. I thank our colleagues for helping us strike a balance between giving tax relief to our workers and meeting the revenue target so as not to impair the government’s capability to finance its programs and projects,” ayon kay Angara. ERNIE REYES