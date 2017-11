NAGSAGAWA ang MRRD at MASA-MASID sa Makati at Pasay City ng aplikasyon sa mga nais mag-aral sa Technical Education and Skills Developtment Authority (TESDA) upang makapagtapos nang libre at upang mabigyan ng pagkakataon ang mga kapus-palad na makahanap ng magandang trabaho. CESAR MORALES