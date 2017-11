UNIVERSITY PARTNERSHIP

BUMISITA ang mga opisyales ng Hangzhou Normal University (HNU) ng Zhejiang Province, P.R. China sa UCC (University of Caloocan City)

para maging Partner University sa pagpapaunlad ng pagtuturo at kaalaman ng dalawang unibersidad. Pinangunahan ang delegasyon ng HNU nina Lyu Min, Deputy Dean, School of Ingternational Education at Si Zhu Jing, Finance Director ng HNU. Ikinagalak naman ni Caloocan City Mayor Oscar Malapitan ang kaganapang ito, at ayon sa alkalde, ituturing niyang parang kapatid na pamantasan ang HNU tungo sa pag-unlad ng kaalaman ng mga kabataang taga-Caloocan, at tungo sa pagpapaunlad ng lungsod. JOJO RABULAN

