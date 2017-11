Waiting for Mr. Right!

MASAYA naman raw si Jean Garcia kahit pa ‘single’ siya sa ngayon. It seems na hindi na raw naghahanap si Jean ng lalaking para sa kanya. Tatlong taon na raw siyang loveless.

“I’m single, single pa rin. I’m single pero hindi ako available.

“Parang ganun, parang hindi siya priority. Mahirap i-explain, basta I’m single, pero nagdi-date naman.”

Pero hindi naman daw matatawag ni Jean na dating yung paminsan-minsang paglabas-labas kasama ang ilang kaibigan.

Ang huling karelasyon niya ay isang businessman at umabot daw ito ng tatlong taon.

Hindi nag-work ang kanilang relasyon kaya naghiwalay sila noong 2014.

May hinahanap ba siya sa isang lalaking mamahalin niya? “A, wala naman. Siyempre ang gusto ko, lifetime partner.

“Pero, kumbaga itong next, kapag sinasabi ko, akala ko ‘yung past na karelasyon ko…Akala ko kasi, yun na, three years kami and three years ago na ‘yun,” sey niya.

Pero wish ni Jean na kung sino man ‘yun pinaka last na magiging boyfriend niya ay sana siya na talaga na makakasama niya sa pang habang buhay.

“Gusto ko… kung magkakaroon man ako ng next na boyfriend, yung lifetime na. Siyempre nakapapagod din, nag-invest ka ng emosyon and love para sa taong gusto mo, sana lang this time siya na yun last,” sabay tawa niya.

***

HALOS sabay nag-post ang dating magkasintahang sina Andi Eigenmann at Jake Ejercito ng larawan nang magkasama. Parehong dumalo ang dalawa sa birthday celebration ng kanilang anak na si Ellie na idinaos sa school nito. Nag-share sina Andi at Jake sa Instagram Story ng larawan na makikita silang magkasama, kasama si Ellie at ang kanyang classmates sa school.

Ipinagdiriwang ni Ellie ang kanyang ika-6 na kaarawan last November 23.

Sa kanyang Instagram account, nag-post ng pagbati si Andi para kay Ellie.

Sunud-sunod naman ang tweet ni Jake ng mga larawan nila ni Ellie na kuha sa bakasyon nilang dalawa sa Dumaguete noong nakaraang linggo.

Bagama’t hindi pa talaga okay ang dalawa pero para sa kanilang anak na si Ellie, walang imposible na pwede muna nila isantabi ang kanilang mga personal na hidwaan para sa kanilang anak upang kanilang pasayahin ang kanilang anak sa araw ng kaarwan nito.

‘Yun nah!

***

NILINAW ng actor na si Ejay Falcon ang lahat ng mga espekulasyon na kinasal na sila ni Jana sa U.S. nang mag-guest ito sa show ni Boy Abunda na Tonight With Boy Abunda noong nakaraang Lunes, November 21.

Sa panayam kay Ejay, sinabi niyang walang katotohanan ang usap-usapang kinasal na sila ni Jana sa U.S.

Gusto pa raw nilang ma-improve ang relasyon nila at nais ding hanapin ni Ejay ang kanyang biological father na isang French national.

Kwento ni Ejay: “Gusto kong malaman ‘yong mga kuwento niya. Kung ano ‘yong nangyari, bakit siya nawala,”

Patuloy pa ng actor, na siya mismo ang gumawa ng paraan para magkita sina Jana at ang biological father nito.

“Actually, ang nangyari, dapat magdya-Japan kami kasi last year nag-Japan kami.

“And then, si Jana kasi hindi niya nakita ‘yung tatay niya since birth. So parang naisip ko na sorpresahin siya.

“So, inayos ko lahat. Nagpa-book ako papuntang U.S. ‘tapos lumipad kami doon kahit sandali lang.”

Sa pagakakataon ding yun nasaksihan ni Ejay ang pakikita ng kanyang kasintahan na si Jana at ang boilogical father nito kaya masaya ang actor para kay Jana.

Hindi naman pinalampas ni Ejay na sana siya rin ay makilala na rin niya ang biological father niya.

“At least siya, buo na siya. Ako, hindi pa,…Pero hindi naman ako nawawalan ng pag-asa.

“Alam ko malapit na rin ‘yon,” deklara pa niya. SABEEEEE!/TROY CATAN