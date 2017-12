10-araw na SOMO, ipinag-utos ni Digong

IPINAG-UTOS ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 10-araw na suspension of military operations (SOMO) mula December 24, 2017 hanggang sa January 2, 2018.

“The President announced last night a suspension of military operations (SOMO) from December 24, 2017 to January 2, 2018,” ang nakasaad sa kalatas na ipinalabas ni Presidential spokesperson Harry Roque.

Sa ilalim ng unilateral ceasefire, inaasahang mababawasan ang mga operasyon ng militar ngayong holiday season.

“This unilateral ceasefire would lessen the apprehension of the public this Christmas season. We expect that the CPP-NPA-NDFP (Communist Party of the Philippines-New People’s Army-National Democratic Front of the Philippines) would do a similar gesture of goodwill,” aniya pa rin.

Samantala, sinabi ni Pangulong Duterte na wala nang bagong henerasyon ang NPA na mamumuno sa teroristang grupo. Aniya, iba na kasi ang kalidad ng liderato ngayon ng NPA.

Sinabi pa ng Punong Ehekutibo na pawang bandido na lamang ngayon ang NPA na pakalat-kalat sa Davao at sa iba pang bahagi ng bansa.

Nangako rin ang pangulo na hindi na niya sasantuhin ang NPA at magiging marahas na siya sa rebeldeng grupo.

Dismayado naman ang Chief Executive sa ginagawang panggagahasa ng NPA, pambabastos at panghihipo sa mga babae maging sa mga buntis.

Tinawag niyang “mga walang-hiya” ang NPA at wala na ring disiplina.

Sinabi naman ni Sec. Roque na lumambot ang posisyon ng Pangulo na magdeklara ng SOMO dahil ayaw nitong magkaroon ng apprehension ang taumbayan ngayong Kapaskuhan kung tuluy-tuloy ang labanan o bakbakan ng rebeldeng grupo at mga tropa ng pamahalaan.

Tinitingnan din niya aniya kung ano magiging reaksiyon ng NPA sa desisyon niyang ito dahil alam naman aniya ng lahat na anibersaryo ng NPA sa Disyembre 26.

“At ngayon nagdeklara na tayo ng unilateral suspension of combat operation dahil nais niyang makita kung ano talaga ang sinseridad nitong mga NPA ‘no. Pero tingnan po natin kung gaganti rin sila ng kabutihan, at kung talagang hindi sila titira maski na sa araw ng kanilang anibersaryo,” aniya pa rin.

Binigyang-diin nito na hindi hahayaan ni Pangulong Duterte na mapaputukan ng NPA ang mga sundalo.

Hindi binabawi ni Pangulong Duterte ang pagdeklara nito sa NPA bilang terorista dahil sa SOMO.

Malinaw aniya na suspension of combat operations lamang ang nais na mangyari ng Pangulo.

“So hindi po ito para ma cease as terrorist iyan. So, sabi po ng military eh suspension of combat operations,” aniya pa rin. KRIS JOSE