10th straight wins, nakuha ng Cavs vs Lakers

NAGBUBUNYI ngayon ang Cleveland Cavaliers matapos masungkit ang kanilang pang-sampung sunod na panalo sa kanilang homecourt matapos patiklupin ang Los Angeles Lakers, 121-112.

Naghiyawan ang buong Quicken Loans Arena dahil sa 28 points at 11 rebounds ni Kevin Love, at 25 points, 12 rebounds ni LeBron James na kapwa dinomina ang laban.

Seated sa 2nd spot ng Eastern Conference ngayon ang Cavs na may 20-8 win-loss record.

Nagbiro pa si Love na nagsinungaling si James sa mensahe nitong maganda ang ipinamalas niyang laro.

“He’s a liar. Jose (Calderon) played better than all of us. I’ve got a little foul trouble in that first half. I’ve just tried to find my rhythm from distance from three-pointer. I think I opened a lot for me,” ani Love sa interview pagtapos ng laro.

Sa bahagi naman ng Lakers, hindi naging epektibo ang 26 points ni Brandon Ingram at 20 mula kay Kyle Kuzma para maisahan ang Cavaliers.

Magugunitang natalo rin ang koponan laban sa New York Knicks kamaikailan sa overtime game, 109-113. BOBBY TICZON