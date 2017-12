2018 national budget, niratipika ng Senado

NIRATIPIKA ng Senado ang bicameral conference committee report sa panukalang P32.767-trillion 2018 General Appropriations Act noong Martes ng gabi.

Sa panayam, sinabi ni Sen. Loren Legarda, chairman Senate Committee on Finance, na gagamitin ang pambansang badyet upang matiyak na mapanatili ng Pilipinas ang kasalukuyang antas ng ekonomiya, isa sa pinakamabilis sa Asya-Pasipiko.

“Ang ating pambansang badyet ay ang bumubuhay sa ating pamahalaan, ito ang ating pamuhunan para sa kinabukasan,” ani Legarda.

Sinabi ni Legarda na binigyang-prayoridad ng naturang badyet ang sector ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan, pabahay at sustainable growth.

Nagbigay din ito ng libreng tuition sa lahat ng State Universities and Colleges, suporta sa magsasaka, pagtaas sa allowance ng mga guro at base pay ng military at uniformed personnel at rehabilitasyon ng Marawi City.

Base sa inaprubahang badyet, umabot sa P40B ang inilaan para sa libreng tuition; P10M kada SUCs para capital outlay; P327M para sa free Wi-Fi sa lahat ng SUCs at ilang public plac; P250M para sa libreng matrikula ng medical students na naka-enroll sa SUCs.

Inaprubahan din ng Kongreso ang P3,500 allowance ng mga guro sa chalk, at iba pang gamit sa pagtuturo na mula sa P2,500 sa kasalukuyan.

Ipagpapatuloy naman ng 2018 national budget ang pagpopondo sa Universal Healthcare Program sa ilalim ng PhilHealth para sa lahat ng Filipino na magpapagamot sa government hospital.

Tumaas din ang badyet ng Department of Health (DOH) para sa Medical Assistance Program para sa mahihirap na pasyente at dagdag medisina sa mga cancer patients at Health Facilities Enhancement Program.

May special provision naman na ipinagbabawal bumili ng Dengue vaccines. ERNIE REYES