2018 national budget ratipikado na sa Kamara

HANDA na para lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang 2018 national budget.

Ipinahayag ito ni House Appropriations Committee Chairman at Davao City Rep. Karlo Nograles matapos ratipikahan ang P3.767-trilyong General Appropriations Act (GAA) para sa 2018.

Umaasa si Nograles na malalagdaan ito ng pangulo bago ang December 19.

”President Rodrigo Duterte can proudly affix his signature to this measure on December 19 following its ratification,” paliwanag ni Nograles.

Ang sektor ng edukasyon pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa susunod na taon.

Kabilang sa 2018 GAA ang probisyon ng dagdag na P1,000 cash allowance para sa public school teachers mula sa kasalukuyang P2,500 hanggang P3,500 na pinondohan ng 770 million; ang dagdag na P10 milyon bawat State Universities and Colleges (SUCs).

“Now there is no stopping free college education in the country. This is truly a legacy-defining measure for the Duterte administration, and its implementation was made possible through the 2018 national budget,” dagdag ni Nograles.

Nakasaad din sa 2018 budget ang pagpapatupad sa free Wifi sa lahat ng SUC na nagkakahalaga ng hanggang P327 milyon.

Kabilang din dito ang dagdag na benepisyo para sa mga pulis, pagbili sa body camera para sa Philippine National Police (PNP), pagbili sa single-engine helicopters , pabahay para sa Armed Forces of the Philippines (AFP). MELIZA MALUNTAG