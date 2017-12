35th Anniversary of East West Seed in Full Bloom

PINASALAMATAN ni Sen. Cynthia A. Villar, ang East West Seed in Full Bloom, sa pagtulong sa mga magsasaka at sa pagiging partner ng Villar SIPAG sa mga pagsasanay sa vegetable farming. Kinilala rin niya ang mabilis na dumarami na bilang ng mga magsasaka na tinutulungan ng kumpanya sa mga paglipas ng taon. “We extend our gratitude for your commitment to serve and be the “farmers’ champion,” pahayag ni Villar sa mga opisyal ng kumpanya. CESAR MORALES