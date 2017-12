5 kabataan, nalunod sa Dumangas, Iloilo

NALUNOD ang limang kabataan sa Barangay Bacay sa bayan ng Dumangas, Iloilo matapos lumangoy sa baybayin ng Bacay.

Kinilala ang mga namatay na sina Ken Segura at Volther Jade Derutas ng Barangay Lacturan, Roger Bautista ng Barangay Victorias, at ang magkapatid na Stephen at Jan Karlo na mula naman sa Sta. Maria, Bulacan at ang 14 anyos na si Jan Karlo.

Batay sa imbestigasyon, nagtungo ang mga kabataan sa Bacay beach para doon ipagdiwang ang kaarawan ng isa nilang kaibigan.

Ayon ng isang menor de edad na kasama ng mga biktima, hindi marunong lumangoy ang lima at nang tumaas ang tubig dahil sa high tide ay tinangay sila ng alon.

Nabatid kay SPO3 Roger Parcon ng Dumangas Municipal Police Station, talamak ang insidente ng pagkalunod sa lugar.

Katunayan aniya, abandonadong beach resort na ito dahil sa dami ng nalulunod dito.

Dagdag pa ni Parcon, delikadong lumangoy sa lugar dahil sa lakas ng mga alon dito.

Samantala, ayon sa alkalde ng naturang bayan na si Ronaldo Golez, plano na niyang pormal na ipagbawal ang paglangoy sa naturang lugar. JOHNNY ARASGA